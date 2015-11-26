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MESHUGGAH : «Альбом будет, концерты — нет»



MESHUGGAH опубликовали следующее сообщение:



«Как сообщалось ранее, мы были намерены сохранить наши обязательства по отношению ко всем фестивалям и шоу, запланированным на лето 2020 года, которые не могли состояться из-за пандемии Covid-19, повторно подтвердив их на те же даты летом 2021 года. Фестиваль Full Force был одним из таких, он повторно подтверждён и анонсирован. Однако после того, как в 2021 некоторые другие фестивали перенеслись на совершенно другие выходные дни, мы, в конечном итоге, сочли невозможным продолжить гастроли следующим летом по логистическим причинам. Это также означает, что MESHUGGAH вынуждены отменить ранее объявленное выступление на Full Force 2021.



Другая важная часть решения не ехать в тур летом 2021 года — это то, что ограничения Covid-19 также повлияли на продвижение MESHUGGAH с новым студийным альбомом и до такой степени, что мы теперь видим необходимость держать лето 2021 года свободным для того, чтобы внести последние штрихи в альбом.



MESHUGGAH и менеджмент хотели бы принести извинения всем фэнам и промоутерам, которых коснулось это решение.



Но есть и хорошие новости: скоро выйдет новый альбом MESHUGGAH...»







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