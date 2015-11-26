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Meshuggah

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26 июл 2020 : 		 MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект

25 дек 2019 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Мне ровно на техничных барабанщиков»

3 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

20 янв 2019 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 июн 2018 : 		 Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит

3 июн 2017 : 		 Гитарист MESHUGGAH пропустит летний тур с MEGADETH

12 окт 2016 : 		 Видео от MESHUGGAH

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 сен 2016 : 		 Обучающее видео от MESHUGGAH

15 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

31 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

22 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 авг 2016 : 		 MESHUGGAH записывала альбом вживую

5 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH

29 июл 2016 : 		 Новый альбом MESHUGGAH выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 Рассказ о новом бокс-сете MESHUGGAH

2 июн 2016 : 		 Бокс-сет MESHUGGAH выйдет в июле

12 май 2016 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

23 апр 2016 : 		 MESHUGGAH опубликовали видео из студии

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

18 апр 2015 : 		 Гитарист MESHUGGAH: «Мы работаем над достаточно разнообразным альбомом»

13 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MESHUGGAH

19 мар 2015 : 		 Репортаж из студии MESHUGGAH
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|||| сегодня

MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»



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MESHUGGAH опубликовали следующее сообщение:

«Как сообщалось ранее, мы были намерены сохранить наши обязательства по отношению ко всем фестивалям и шоу, запланированным на лето 2020 года, которые не могли состояться из-за пандемии Covid-19, повторно подтвердив их на те же даты летом 2021 года. Фестиваль Full Force был одним из таких, он повторно подтверждён и анонсирован. Однако после того, как в 2021 некоторые другие фестивали перенеслись на совершенно другие выходные дни, мы, в конечном итоге, сочли невозможным продолжить гастроли следующим летом по логистическим причинам. Это также означает, что MESHUGGAH вынуждены отменить ранее объявленное выступление на Full Force 2021.

Другая важная часть решения не ехать в тур летом 2021 года — это то, что ограничения Covid-19 также повлияли на продвижение MESHUGGAH с новым студийным альбомом и до такой степени, что мы теперь видим необходимость держать лето 2021 года свободным для того, чтобы внести последние штрихи в альбом.

MESHUGGAH и менеджмент хотели бы принести извинения всем фэнам и промоутерам, которых коснулось это решение.

Но есть и хорошие новости: скоро выйдет новый альбом MESHUGGAH...»

MESHUGGAH: New Album Is



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