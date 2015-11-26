Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
TED NUGENT: «Байден — зомби!»
27
DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»
24
MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ...
24
GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
24
Умер создатель кассеты
16
все новости группы
Meshuggah
Швеция
Technical Metal
Thrash Metal
Math Metal
http://www.meshuggah.net
Myspace:
http://www.myspace.com/meshuggah
Facebook:
https://www.facebook.com/meshuggah
26 мар 2021
:
FREDRIK THORDENDAL вернулся в MESHUGGAH
22 мар 2021
:
MESHUGGAH в студии
8 окт 2020
:
У MESHUGGAH достаточно материала
26 июл 2020
:
MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»
25 июн 2020
:
Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект
25 дек 2019
:
Барабанщик MESHUGGAH: «Мне ровно на техничных барабанщиков»
3 дек 2019
:
Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH
20 янв 2019
:
Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах
30 сен 2018
:
Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах
30 июн 2018
:
Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит
3 июн 2017
:
Гитарист MESHUGGAH пропустит летний тур с MEGADETH
12 окт 2016
:
Видео от MESHUGGAH
29 сен 2016
:
Трейлер нового альбома MESHUGGAH
20 сен 2016
:
Обучающее видео от MESHUGGAH
15 сен 2016
:
Видео с текстом от MESHUGGAH
31 авг 2016
:
Трейлер нового альбома MESHUGGAH
25 авг 2016
:
Видео с текстом от MESHUGGAH
22 авг 2016
:
Трейлер нового альбома MESHUGGAH
20 авг 2016
:
MESHUGGAH записывала альбом вживую
5 авг 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH
29 июл 2016
:
Новый альбом MESHUGGAH выйдет осенью
27 июл 2016
:
Рассказ о новом бокс-сете MESHUGGAH
2 июн 2016
:
Бокс-сет MESHUGGAH выйдет в июле
12 май 2016
:
Тизер нового альбома MESHUGGAH
23 апр 2016
:
MESHUGGAH опубликовали видео из студии
10 авг 2015
:
Видео с выступления MESHUGGAH
18 апр 2015
:
Гитарист MESHUGGAH: «Мы работаем над достаточно разнообразным альбомом»
13 апр 2015
:
Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MESHUGGAH
19 мар 2015
:
Репортаж из студии MESHUGGAH
26 фев 2015
:
MESHUGGAH получили награду
24 фев 2015
:
MESHUGGAH на разогреве METALLICA
25 сен 2014
:
Трейлер нового релиза MESHUGGAH
19 сен 2014
:
Тизер нового релиза MESHUGGAH
16 сен 2014
:
Фрагмент нового DVD MESHUGGAH
6 сен 2014
:
Трейлер нового DVD MESHUGGAH
1 авг 2014
:
MESHUGGAH выпустят DVD
12 мар 2014
:
Кавер-версия MESHUGGAH от Sarah Kane
4 фев 2014
:
MESHUGGAH отметят юбилей на фестивалях
25 сен 2013
:
MESHUGGAH начнут сочинение материала в 2014 году
4 апр 2013
:
Новое видео MESHUGGAH
5 фев 2013
:
Ранее неопубликованная песня MESHUGGAH
23 окт 2012
:
Новое видео MESHUGGAH
3 май 2012
:
Видео с выступления MESHUGGAH
31 мар 2012
:
Новое видео MESHUGGAH
20 мар 2012
:
Новая песня MESHUGGAH
7 мар 2012
:
Видео с текстом от MESHUGGAH
28 фев 2012
:
MESHUGGAH представили новый трек
27 фев 2012
:
Семплы нового альбома MESHUGGAH
18 фев 2012
:
Новая песня MESHUGGAH
14 фев 2012
:
Видео с текстом от MESHUGGAH
25 янв 2012
:
Видео с вечеринки по прослушиванию нового альбома MESHUGGAH
17 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH
14 янв 2012
:
Название нового альбома MESHUGGAH?
4 янв 2012
:
Дата выхода нового альбома MESHUGGAH
24 июн 2011
:
Видео с выступления MESHUGGAH
23 янв 2011
:
Барабанщик MESHUGGAH женился на басистке CRUCIFIED BARBARA
22 янв 2011
:
Участники MESHUGGAH о создании альбома
17 авг 2010
:
Видео с выступления MESHUGGAH
20 июл 2010
:
Видео с выступления MESHUGGAH
24 дек 2009
:
Трейлер нового DVD MESHUGGAH
8 дек 2009
:
Детали концертного DVD MESHUGGAH
30 окт 2009
:
Объявлена дата выхода DVD MESHUGGAH
19 окт 2009
:
Новый DVD MESHUGGAH выйдет в начале 2010 года
19 мар 2009
:
Гитарист MESHUGGAH утверждает, что его неверно поняли
14 мар 2009
:
Гитарист MESHUGGAH: «Называть NIGHTWISH металлом просто оскорбление»
8 фев 2009
:
MESHUGGAH выпустят концертный DVD
8 июн 2008
:
Барабанщик MESHUGGAH стал лучшим...
28 фев 2008
:
MESHUGGAH: новый альбом доступен для прослушивания в сети
13 ноя 2007
:
Объявлено название нового альбома группы MESHUGGAH
13 янв 2007
:
MESHUGGAH пишут материал для нового альбома
23 окт 2006
:
Обнародован трек-лист переизданного альбома MESHUGGAH "Nothing"
31 июл 2006
:
Подробности о ремикшированном альбоме MESHUGGAH "Nothing"
16 июл 2006
:
В переиздание альбома MESHUGGAH "Nothing" войдет DVD
1 июн 2005
:
MESHUGGAH: видео-фрагменты в сети
18 ноя 2001
:
Meshuggah - Продолжают работу над новым материалом
сегодня
FREDRIK THORDENDAL вернулся в
MESHUGGAH
MESHUGGAH подтвердили факт работы над новым материалом в Sweetspot Studios, а также сообщили, что FREDRIK THORDENDAL вернулся в состав коллектива.
+11
-1
(
2
)
gravitgroove
26 мар 2021, 17:26
Главное, чтобы не ради одного-двух соло в целом альбоме
гладиатор
26 мар 2021, 18:12
А он разве уходил? Временная отлучка не значит уход из группы.
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 846
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
gravitgroove
гладиатор
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).