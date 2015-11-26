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Meshuggah

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26 мар 2021 : 		 FREDRIK THORDENDAL вернулся в MESHUGGAH

22 мар 2021 : 		 MESHUGGAH в студии

8 окт 2020 : 		 У MESHUGGAH достаточно материала

26 июл 2020 : 		 MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект

25 дек 2019 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Мне ровно на техничных барабанщиков»

3 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

20 янв 2019 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 июн 2018 : 		 Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит

3 июн 2017 : 		 Гитарист MESHUGGAH пропустит летний тур с MEGADETH

12 окт 2016 : 		 Видео от MESHUGGAH

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 сен 2016 : 		 Обучающее видео от MESHUGGAH

15 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

31 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

22 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 авг 2016 : 		 MESHUGGAH записывала альбом вживую

5 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH

29 июл 2016 : 		 Новый альбом MESHUGGAH выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 Рассказ о новом бокс-сете MESHUGGAH

2 июн 2016 : 		 Бокс-сет MESHUGGAH выйдет в июле

12 май 2016 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

23 апр 2016 : 		 MESHUGGAH опубликовали видео из студии

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH
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FREDRIK THORDENDAL вернулся в MESHUGGAH



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MESHUGGAH подтвердили факт работы над новым материалом в Sweetspot Studios, а также сообщили, что FREDRIK THORDENDAL вернулся в состав коллектива.

MESHUGGAH Begins Recording New Album, Announces Return Of FREDRIK THORDENDAL



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


26 мар 2021, 17:26		Главное, чтобы не ради одного-двух соло в целом альбоме

гладиатор


26 мар 2021, 18:12		А он разве уходил? Временная отлучка не значит уход из группы.


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