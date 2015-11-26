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Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект



Jessica Pimentel, американская актриса, наиболее известная по роли Марии Руиз в оригинальном сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона», рассказала, что работает над проектом со своим женихом, барабанщиком MESHUGGAH Tomas'ом Haake.



Pimentel, которая также давно поёт в нью-йоркской металл-группе ALEKHINE'S GUN, рассказала о своём сотрудничестве с будущим мужем во время визита в подкаст "Behind The Vinyl".



На вопрос, сочиняли ли они с Tomas'ом какую-нибудь музыку вместе, Jessica ответила:



«Это очень весело. Мы давно хотели замутить джем. Типа, ты же знаешь ситуацию со "встречей с героями"? Мы оба: "Боже, мне нравится, как ты играешь". Звучит действительно здорово. "О, мне нравится, как... Хочешь, замутим джем?" "Да. Да". "Эх, завтра. [Смеётся].



Мы только что были вдвоём в течение последних двух месяцев, так что нам обоим нужно играть, и поэтому мы собираемся кое-что сделать. Нам также повезло, что у нас есть несколько хороших новых клавиатур Korg, так что то, что мы замутим, необязательно будет иметь отношение к металлу. На самом деле он сейчас подбирает для этого провода — все кабели, которые нам нужны, — и мы посмотрим, что из этого выйдет. У нас уже есть имя нашей безымянной группы, чтобы выпустить материал на Bandcamp. Мы не скажем вам, что это, вы не узнаете, что это, но оно обязательно выйдет!»













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