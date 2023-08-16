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Meshuggah

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|||| 16 авг 2023

Почему гитарист MESHUGGAH не выпустил сольник?



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Mårten Hagström в интервью Bloodstock TV ответил на вопрос о том, правда ли у него есть в запасе сольного материала на два-три альбома:

«Это уже неправда. У меня ещё больше. Но если бы я захотел сократить всё до мелочей, я не знаю, сколько бы осталось».

На вопрос о том, почему он до сих пор не выпустил сольный альбом, он ответил:

«Я трус. Fredrik [Thordendal, гитара] и все остальные ребята — Dick [Lövgren, бас] имеет свой собственный материал, Fred делает свой собственный материал, и даже Jens [Kidman, вокал] выпустил демо-запись CALIPASH. Я никогда не занимался подобными вещами, и я весьма любопытен».

Рассказывая о причинах, по которым он не занимается никакими проектами вне своей основной группы, Hagström сказал:

«MESHUGGAH требует много времени. Я имею в виду, что большую часть последнего альбома [2022 года 'Immutable'] написал я, так что у меня не было много времени работать над чем-то ещё.

Изливать свои эмоции в музыку, а потом ещё и дать оценивать её другим людям — это утомительно. А делать всё это самому... Мне 52. Мне уже всё равно. Я могу делать это просто для удовольствия, но я хотел сделать всё правильно. И я хотел сделать это так, чтобы это не было сольным альбомом Mårten'a Hagström'a. Я хочу заниматься этим, когда мне это покажется правильным».




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16 авг 2023
gravitgroove
Мартен крутой музыкант, и благодаря ему Мешугга еще существуют, а Тортендаль все носится со своей студией, вкладывая бабки в винтажные усилители (это после всех "цифровых" альбомов, что вывели их под солнце) и никак не может доделать свой долгострой.

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