16 авг 2023



Почему гитарист MESHUGGAH не выпустил сольник?



Mårten Hagström в интервью Bloodstock TV ответил на вопрос о том, правда ли у него есть в запасе сольного материала на два-три альбома:



«Это уже неправда. У меня ещё больше. Но если бы я захотел сократить всё до мелочей, я не знаю, сколько бы осталось».



На вопрос о том, почему он до сих пор не выпустил сольный альбом, он ответил:



«Я трус. Fredrik [Thordendal, гитара] и все остальные ребята — Dick [Lövgren, бас] имеет свой собственный материал, Fred делает свой собственный материал, и даже Jens [Kidman, вокал] выпустил демо-запись CALIPASH. Я никогда не занимался подобными вещами, и я весьма любопытен».



Рассказывая о причинах, по которым он не занимается никакими проектами вне своей основной группы, Hagström сказал:



«MESHUGGAH требует много времени. Я имею в виду, что большую часть последнего альбома [2022 года 'Immutable'] написал я, так что у меня не было много времени работать над чем-то ещё.



Изливать свои эмоции в музыку, а потом ещё и дать оценивать её другим людям — это утомительно. А делать всё это самому... Мне 52. Мне уже всё равно. Я могу делать это просто для удовольствия, но я хотел сделать всё правильно. И я хотел сделать это так, чтобы это не было сольным альбомом Mårten'a Hagström'a. Я хочу заниматься этим, когда мне это покажется правильным».







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