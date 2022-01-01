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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 77
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 17
*Новое видео RAMMSTEIN 14
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Meshuggah

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Гитарист MESHUGGAH — о новом альбоме



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Mårten Hagström в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" поделился своими соображениями насчёт нового альбома:

«Если бы это был винил, то это был бы двойной альбом. В нём 13 треков; 66 или 67 минут музыки. Это самый длинный альбом, который мы выпустили на сегодняшний день. И это даже забавно, потому что когда мы начали сочинять, я очень настаивал: "Давайте попробуем сделать альбом "Reign In Blood" — как альбом MESHUGGAH "Reign In Blood"; только короткий, но приятный. Не 27 минут, а чуть больше получаса. Потому что альбомы уже не те, что были раньше, сейчас это синглы. Так что, разумеется, мы пошли в противоположном направлении и сделали двойной альбом и просто выстроили его в виде альбома и думали о нём, как в былые времена, когда трек-лист был очень важен.

Для нас это было, как и всегда, попыткой найти... Каково звучание MESHUGGAH? Как нам сохранить его, но сделать его интересным для самих себя? Потому что таков был наш modus operandi всё это время: если мы угождаем себе, мы угождаем нашим фанатам. Так оно и было. Вот о чём нам нужно позаботиться.

Мы начали сочинять его, когда закончился прерванный гастрольный цикл COVID, а после этого все системы заработали. Мы работаем над ним уже почти три года. И мы очень довольны результатом. Возможно, мы попробовали несколько вариантов, которые не делали раньше, — ничего сногсшибательного. Но, судя по реакции, которую мы получаем до сих пор, я считаю, что это именно то, на что мы рассчитывали. Потому что люди говорят, что это совершенно неожиданный альбом. И иногда это может быть плохо, но в нашем понимании это никогда не может быть неожиданным. И никто не сказал, что он неожиданный в плохом смысле; пока что только положительные отзывы. Так что посмотрим.

Вы знаете, как это бывает. Когда ты работаешь над альбомом, ты ничего не знаешь. Когда ты его заканчиваешь, всё так перемешивается в голове, что ты не знаешь, как к этому относиться. Из серии: "Хорошо. Достаточно хорошо. Пусть всё идет как идёт".

Но мы очень рады новой музыке. Здесь её много. Это, безусловно, самый динамичный альбом, который мы делали. Мы стремились к этому. И я с нетерпением жду, что из всего этого выйдет».

MESHUGGAH





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