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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 67
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Meshuggah

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Фрагмент переиздания MESHUGGAH



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MESHUGGAH опубликовали ремастированную версию композицию Sane, которая взята из юбилейного варианта альбома "Chaosphere".




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