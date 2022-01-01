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Барабанщик MESHUGGAH — об экземе



Tomas Haake в рамках беседы с Rolling Stone поделился информацией о своём недуге:



«У меня экзема на ладонях. Мне приходится заклеивать все пальцы и надевать перчатки, даже чтобы побаловаться на ударной установке. Это означает, что я не прикасался к барабанам с тех пор, как мы записали альбом, а это было где-то в начале апреля. Так что я уже почти год не притрагивался к барабанам».



По словам Haake, он страдает от этого заболевания уже почти два года и до сих пор не получил никаких чётких ответов ни от одного из своих врачей.



«Я был у стольких специалистов и дерматологов по этому вопросу и все они говорят: "А?" Они говорят, что это похоже на контактную экзему, но мы это исключили, потому что я сделал все тесты, которые можно сделать, в отношении всего, с чем я мог контактировать. Она то усиливается, то ослабевает, но это, конечно, неприятно, независимо от того, барабанщик вы или нет. Вам ведь и в обычной жизни без рук не обойтись.



Однако я стараюсь относиться к подобным вещам позитивно и не позволять себе впадать в депрессию из-за случившегося. Что есть, то есть. Посмотрим, может быть, какой-нибудь новый врач скажет мне что-то важное, что поможет мне прояснить ситуацию. Но да, если нет, то мне всё равно придётся как-то играть».







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