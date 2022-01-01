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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 34
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Meshuggah

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7 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH не прочь выпустить книгу

1 апр 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

25 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

21 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Ступеньки считать люблю»

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8 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH о новом альбоме

4 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

25 фев 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

28 янв 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

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25 май 2021 : 		 Сын Эдди Ван Халена: «Я без ума от MESHUGGAH»

26 мар 2021 : 		 FREDRIK THORDENDAL вернулся в MESHUGGAH

22 мар 2021 : 		 MESHUGGAH в студии

8 окт 2020 : 		 У MESHUGGAH достаточно материала

26 июл 2020 : 		 MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект

25 дек 2019 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Мне ровно на техничных барабанщиков»

3 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

20 янв 2019 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 июн 2018 : 		 Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит

3 июн 2017 : 		 Гитарист MESHUGGAH пропустит летний тур с MEGADETH

12 окт 2016 : 		 Видео от MESHUGGAH

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 сен 2016 : 		 Обучающее видео от MESHUGGAH

15 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH
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Барабанщик MESHUGGAH не прочь выпустить книгу



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В рамках недавнего интервью Tomas Haake ответил на вопрос, думал ли он и коллеги по группе о том, чтобы выпустить официальную биографию MESHUGGAH:

«О Боже. Да. Это хорошая идея на самом деле. Кто-то спросил у Mårten'a [Hagström'a, гитариста MESHUGGAH] об этом несколько лет назад, и первоначальный ответ Mårten'а был таким: "Нет. Зачем нам это? Мы никогда ничего не писали. Нам не о чем будет написать". А потом его близкий друг, который действительно хорошо знаком с тем, что мы сделали за последние 20 лет или около 30 лет, посмотрел на Mårten'a и сказал: "О чём, чёрт возьми, ты говоришь? У тебя много чего есть. У тебя есть эта группа. Все эти вещи". А он такой: "Да, конечно. Может быть, есть куча странного, смешного и забавного бреда, о котором мы могли бы рассказать". И особенно если вы добавите немного перчинки, как все делают, например, MÖTLEY CRÜE, я уверен, что перчинка, которую вы добавляете, чтобы сделать всё немного... Поднять на ступеньку или две, чтобы было ещё лучше. Я так полагаю. Посмотрим. Но я считаю, что это также... Это связано с тем, что мы вроде как народная группа, мы не считаем себя чем-то выдающимся в любом случае, форме или виде на самом деле; мы просто несколько парней, которым повезло. Но это тоже может быть связано с происходящим. Я не думаю, что кто-то из нас чувствует себя так: "Что ты имеешь в виду? Почему кому-то должно быть интересно читать о нас?"»

TOMAS HAAKE Is Open To Releasing Official MESHUGGAH Book:





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