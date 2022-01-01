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Барабанщик MESHUGGAH не прочь выпустить книгу



В рамках недавнего интервью Tomas Haake ответил на вопрос, думал ли он и коллеги по группе о том, чтобы выпустить официальную биографию MESHUGGAH:



«О Боже. Да. Это хорошая идея на самом деле. Кто-то спросил у Mårten'a [Hagström'a, гитариста MESHUGGAH] об этом несколько лет назад, и первоначальный ответ Mårten'а был таким: "Нет. Зачем нам это? Мы никогда ничего не писали. Нам не о чем будет написать". А потом его близкий друг, который действительно хорошо знаком с тем, что мы сделали за последние 20 лет или около 30 лет, посмотрел на Mårten'a и сказал: "О чём, чёрт возьми, ты говоришь? У тебя много чего есть. У тебя есть эта группа. Все эти вещи". А он такой: "Да, конечно. Может быть, есть куча странного, смешного и забавного бреда, о котором мы могли бы рассказать". И особенно если вы добавите немного перчинки, как все делают, например, MÖTLEY CRÜE, я уверен, что перчинка, которую вы добавляете, чтобы сделать всё немного... Поднять на ступеньку или две, чтобы было ещё лучше. Я так полагаю. Посмотрим. Но я считаю, что это также... Это связано с тем, что мы вроде как народная группа, мы не считаем себя чем-то выдающимся в любом случае, форме или виде на самом деле; мы просто несколько парней, которым повезло. Но это тоже может быть связано с происходящим. Я не думаю, что кто-то из нас чувствует себя так: "Что ты имеешь в виду? Почему кому-то должно быть интересно читать о нас?"»













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