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*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 23
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Meshuggah

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TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH



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В рамках беседы с TOMAS'ом HAAKE у него спросили, как он относится к публичным признаниям различных музыкантов в том, что им очень нравится MESHUGGAH, на что он ответил:

«Мы очень благодарны за это, и это очень трогательно. Когда мы в последний раз играли в Лос-Анджелесе, на концерте присутствовал Robert Trujillo из METALLICA. Он всегда любил нас как группу и всегда нас хвалил. Так что я немного пообщался с ним после концерта. Это всегда очень здорово. Я знаю, что Mike Kroeger и барабанщик NICKELBACK Daniel Adair — наши фанаты. В последний раз, когда я видел NICKELBACK здесь, в Стокгольме, барабанщик был одет в футболку с обложкой "Destroy Erase Improve". Так что мы благодарны за всё подобное, мы ценим это, и к этому невозможно привыкнуть. Это всегда пробирает — ты реально это ощущаешь. Просто круто!

И ещё, конечно же, Wolfgang Van Halen. Я, пожалуй, видел только несколько разговоров, где он упоминал нас, но я знаю, что они ставили MESHUGGAH на его свадьбе. Так что это вроде как... Не знаю. Может быть, это немного чересчур, но ведь нам такое должно льстить, правда?»




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20 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Нельзя просто так взять и не любить Мешуггу.
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20 дек 2023
rassol
Вашингтон Ирвинг, почему нельзя? Можно. У меня от неё башка трещит, натурально.
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20 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
rassol, ну так у тебя есть причина - голова трещит, а я про «просто так»)
20 дек 2023
Damien
Вашингтон Ирвинг, я люблю, хотя от прослушивания мозговые извилины порой сплетаются в труднораспутываемый шизофреничный клубок. :)
20 дек 2023
kircore
Мешшуггу могут слушать только конченые беверасты. Новость, кстати, именно об этом.
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