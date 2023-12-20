сегодня



TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH



В рамках беседы с TOMAS'ом HAAKE у него спросили, как он относится к публичным признаниям различных музыкантов в том, что им очень нравится MESHUGGAH, на что он ответил:



«Мы очень благодарны за это, и это очень трогательно. Когда мы в последний раз играли в Лос-Анджелесе, на концерте присутствовал Robert Trujillo из METALLICA. Он всегда любил нас как группу и всегда нас хвалил. Так что я немного пообщался с ним после концерта. Это всегда очень здорово. Я знаю, что Mike Kroeger и барабанщик NICKELBACK Daniel Adair — наши фанаты. В последний раз, когда я видел NICKELBACK здесь, в Стокгольме, барабанщик был одет в футболку с обложкой "Destroy Erase Improve". Так что мы благодарны за всё подобное, мы ценим это, и к этому невозможно привыкнуть. Это всегда пробирает — ты реально это ощущаешь. Просто круто!



И ещё, конечно же, Wolfgang Van Halen. Я, пожалуй, видел только несколько разговоров, где он упоминал нас, но я знаю, что они ставили MESHUGGAH на его свадьбе. Так что это вроде как... Не знаю. Может быть, это немного чересчур, но ведь нам такое должно льстить, правда?»







+0 -0



( 6 ) просмотров: 551

