Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 21
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
*Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта 7
*Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе 7
*JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла» 7
*Видео полного выступления PANTERA 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 21
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
[= ||| все новости группы



*

Meshuggah

*



28 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK — о посещении концерта MESHUGGAH

15 ноя 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

16 сен 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

18 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Да, я уже не тот, что в 30»

13 апр 2022 : 		 Гитарист MESHUGGAH — о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH не прочь выпустить книгу

1 апр 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

25 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

21 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Ступеньки считать люблю»

19 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH — об экземе

8 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH о новом альбоме

4 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

25 фев 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

28 янв 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

14 янв 2022 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

25 май 2021 : 		 Сын Эдди Ван Халена: «Я без ума от MESHUGGAH»

26 мар 2021 : 		 FREDRIK THORDENDAL вернулся в MESHUGGAH

22 мар 2021 : 		 MESHUGGAH в студии

8 окт 2020 : 		 У MESHUGGAH достаточно материала

26 июл 2020 : 		 MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект

25 дек 2019 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Мне ровно на техничных барабанщиков»

3 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

20 янв 2019 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 июн 2018 : 		 Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист NICKELBACK — о посещении концерта MESHUGGAH



zoom
Mike Kroeger в рамках недавней беседы рассказал о впечатлениях о визите на концерт MESHUGGAH:

«Я видел выступление MESHUGGAH в Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке [в сентябре 2022 года]. Перед тем как мы приехали в Рим для подготовки пресс-программы к новому альбому NICKELBACK "Get Rollin'", у нас был недельный отпуск в Нью-Йорке. И я очень расстроился, что пропущу MESHUGGAH, когда они приедут в Лос-Анджелес, но, к счастью, пока мы были в Нью-Йорке, я узнал, что они играют в Нью-Йорке. Так что через друзей я попал на шоу. Я знаю Tomas'a [Haake], барабанщика [MESHUGGAH]. Я не беспокою его в дни шоу, это слишком хлопотно. Особенно в Лос-Анджелесе, за кулисами сидит около трёхсот человек. В Нью-Йорке, наверное, так же сложно. И я ему сказал: "Tomas, проведи отличное шоу. Увидимся в другой день..." Когда мы едем в Стокгольм, мы проводим время вместе, потому что у него всегда есть такая возможность. Но они просто снесли крышу в Hammerstein Ballroom. Я был на балконе, сидел в креслах, и каждая голова была... Все двигались, а на полу и вовсе буквально убивали друг друга!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 дек 2022
Svarg_1349
У пацанов из Никельбэк всё в порядке со вкусом.

просмотров: 371

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом