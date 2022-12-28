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Басист NICKELBACK — о посещении концерта MESHUGGAH



Mike Kroeger в рамках недавней беседы рассказал о впечатлениях о визите на концерт MESHUGGAH:



«Я видел выступление MESHUGGAH в Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке [в сентябре 2022 года]. Перед тем как мы приехали в Рим для подготовки пресс-программы к новому альбому NICKELBACK "Get Rollin'", у нас был недельный отпуск в Нью-Йорке. И я очень расстроился, что пропущу MESHUGGAH, когда они приедут в Лос-Анджелес, но, к счастью, пока мы были в Нью-Йорке, я узнал, что они играют в Нью-Йорке. Так что через друзей я попал на шоу. Я знаю Tomas'a [Haake], барабанщика [MESHUGGAH]. Я не беспокою его в дни шоу, это слишком хлопотно. Особенно в Лос-Анджелесе, за кулисами сидит около трёхсот человек. В Нью-Йорке, наверное, так же сложно. И я ему сказал: "Tomas, проведи отличное шоу. Увидимся в другой день..." Когда мы едем в Стокгольм, мы проводим время вместе, потому что у него всегда есть такая возможность. Но они просто снесли крышу в Hammerstein Ballroom. Я был на балконе, сидел в креслах, и каждая голова была... Все двигались, а на полу и вовсе буквально убивали друг друга!»







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