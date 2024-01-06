6 янв 2024



WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров»



Wolfgang Van Halen в программе "What's In My Bag?" первым выбором назвал "Immutable" MESHUGGAH:



«Они мои любимки Забавно, что вышла статья, в которой меня цитировали: "MESHUGGAH усыпляет меня", и это было вырвано из контекста. Я сказал, что могу заснуть, слушая MESHUGGAH, и это комплимент, потому что они меня расслабляют. Она приносит мне покой. Она дарит мне дзен.



Будучи в первую очередь барабанщиком, я склонен воспринимать музыку в более ритмичной манере. Я весь в ритме, а MESHUGGAH — это ритм. Как будто дерутся динозавры!»







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