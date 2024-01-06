Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 67
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 18
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 17
*RAGE AGAINST THE MACHINE всё 16
*Новое видео ANDRY 14
*BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов» 9
*Новый альбом CEMETERY OF SCREAM доступен для прослушивания 7
*Любимое время года вокалиста METALLICA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 67
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 18
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 17
[= ||| все новости группы



*

Meshuggah

*



6 янв 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров»

20 дек 2023 : 		 TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH

13 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH

4 ноя 2023 : 		 Фрагмент переиздания MESHUGGAH

1 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

22 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MESHUGGAH

8 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MESHUGGAH

16 авг 2023 : 		 Почему гитарист MESHUGGAH не выпустил сольник?

30 июл 2023 : 		 Юбилейное издание MESHUGGAH выйдет осенью

28 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK — о посещении концерта MESHUGGAH

15 ноя 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

16 сен 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

18 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Да, я уже не тот, что в 30»

13 апр 2022 : 		 Гитарист MESHUGGAH — о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH не прочь выпустить книгу

1 апр 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

25 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

21 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Ступеньки считать люблю»

19 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH — об экземе

8 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH о новом альбоме

4 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

25 фев 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

28 янв 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

14 янв 2022 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

25 май 2021 : 		 Сын Эдди Ван Халена: «Я без ума от MESHUGGAH»

26 мар 2021 : 		 FREDRIK THORDENDAL вернулся в MESHUGGAH
Показать далее
| - |

|||| 6 янв 2024

WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров»



zoom
Wolfgang Van Halen в программе "What's In My Bag?" первым выбором назвал "Immutable" MESHUGGAH:

«Они мои любимки Забавно, что вышла статья, в которой меня цитировали: "MESHUGGAH усыпляет меня", и это было вырвано из контекста. Я сказал, что могу заснуть, слушая MESHUGGAH, и это комплимент, потому что они меня расслабляют. Она приносит мне покой. Она дарит мне дзен.

Будучи в первую очередь барабанщиком, я склонен воспринимать музыку в более ритмичной манере. Я весь в ритме, а MESHUGGAH — это ритм. Как будто дерутся динозавры!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 янв 2024
gravitgroove
Кому что. Лично меня они впервые соло-партиями заставили их слушать раз за разом.
Однако Хоулдсуорт все равно на несколько порядков великолепнее.

просмотров: 338

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом