18 апр 2022



Барабанщик MESHUGGAH: «Да, я уже не тот, что в 30»



Барабанщик MESHUGGAH Tomas Haake в рамках недавней беседы ответил на вопрос, сложнее ли ему в физическом плане играть вживую на концертах с поправкой на возраст:



«Вы обязательно почувствуете это, нет никаких сомнений. Я уже совершенно точно не тот барабанщик, каким был в 30 лет, и физически я уже не так силён, как в 30 лет. Но вы всё ещё можете... Я год не играл на барабанах [после записи последнего альбома MESHUGGAH], так что естественно, что первые несколько раз, когда вы репетируете, это из серии: "А-а-а..." Через несколько песен вы думаете: "Ну вот, я уже всё чувствую". Но всё равно удивительно, как быстро ты возвращаешься к работе, и я уже начинаю ощущать себя намного лучше. Ещё месяц репетиций, и, думаю, я буду чувствовать себя вполне уверенно. Но ты задумываешься о таких вещах, как эргономика и тому подобное. И за последние 10, 12, 13 лет я делал это и с барабанной установкой, чтобы убедиться, что я не тянусь слишком высоко или слишком далеко назад, или что это может меня подкосить. Потому что у меня уже было защемление плеча в 2005 и 2006 годах, и я не хочу возвращаться к этому снова. Так что всё сводится к эргономике. И вы стараетесь всё разместить вокруг себя. Что касается ударов, вы стараетесь сделать так, чтобы вам не приходилось прилагать дополнительных усилий, чтобы дотянуться до тарелки или ударить по ней, или попасть по ней. Так что вы, конечно, думаете и о таких вещах. Дело не только в вашей физической способности исполнить живой сет, дело и в мелочах».













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