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Барабанщик MESHUGGAH о новом альбоме



Tomas Haake в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:



«Мы очень довольны тем, что получилось. Мы определенно не торопились с этим альбомом. По сравнению с большинством других альбомов, которые мы делали, они всегда были связаны со стрессом: "Это должно быть сделано к этому времени" — и мы всегда сдавали работу в запланированные сроки, что во многих случаях означало, что это будет нервозно. В этот раз у нас такого не было, поэтому мы определенно не торопились, как с написанием, так и с самим процессом записи.



Я полагаю, что наш первый дедлайн для этого альбома должен был наступить 1 июля [2021 года]. По-моему, мы сдали его в октябре или что-то вроде того, так что прошло примерно четыре месяца — примерно так. Нам пришлось возвращаться туда-сюда в процессе сведения, и это только прибавило времени. Но мы в восторге от того, что получилось. Нам нравится и продюсирование, и сами треки, и то, как все получилось. Так что мы безусловно гордимся этой работой».

























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