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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Meshuggah

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Барабанщик MESHUGGAH о новом альбоме



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Tomas Haake в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме:

«Мы очень довольны тем, что получилось. Мы определенно не торопились с этим альбомом. По сравнению с большинством других альбомов, которые мы делали, они всегда были связаны со стрессом: "Это должно быть сделано к этому времени" — и мы всегда сдавали работу в запланированные сроки, что во многих случаях означало, что это будет нервозно. В этот раз у нас такого не было, поэтому мы определенно не торопились, как с написанием, так и с самим процессом записи.

Я полагаю, что наш первый дедлайн для этого альбома должен был наступить 1 июля [2021 года]. По-моему, мы сдали его в октябре или что-то вроде того, так что прошло примерно четыре месяца — примерно так. Нам пришлось возвращаться туда-сюда в процессе сведения, и это только прибавило времени. Но мы в восторге от того, что получилось. Нам нравится и продюсирование, и сами треки, и то, как все получилось. Так что мы безусловно гордимся этой работой».

MESHUGGAH's TOMAS HAAKE On 'Immutable' Album: 'We Definitely Took Our Time With This One'











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