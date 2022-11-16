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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Meshuggah

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|||| 15 ноя 2022

Новое видео MESHUGGAH



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"They Move Below", новое видео группы MESHUGGAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Immutable":




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16 ноя 2022
gravitgroove
Ништяк, значит, они все же посмотрели ремейки своих клипов того чувака, что развлекается с нейронными сетями.

https://youtu.be/VoYlG-9--e0

просмотров: 234

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