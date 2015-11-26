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Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах



Двадцать второго марта на Nuclear Blast состоится выход виниловых версий альбомов MESHUGGAH, которые прошли специальный мастеринг для этого релиза. Будут изданы следующие позиции: Nothing, I, Catch Thirty-Three, obZen и Koloss.













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