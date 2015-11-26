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Meshuggah

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20 янв 2019 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 июн 2018 : 		 Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит

3 июн 2017 : 		 Гитарист MESHUGGAH пропустит летний тур с MEGADETH

12 окт 2016 : 		 Видео от MESHUGGAH

29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 сен 2016 : 		 Обучающее видео от MESHUGGAH

15 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

31 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

22 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 авг 2016 : 		 MESHUGGAH записывала альбом вживую

5 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH

29 июл 2016 : 		 Новый альбом MESHUGGAH выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 Рассказ о новом бокс-сете MESHUGGAH

2 июн 2016 : 		 Бокс-сет MESHUGGAH выйдет в июле

12 май 2016 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

23 апр 2016 : 		 MESHUGGAH опубликовали видео из студии

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

18 апр 2015 : 		 Гитарист MESHUGGAH: «Мы работаем над достаточно разнообразным альбомом»

13 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MESHUGGAH

19 мар 2015 : 		 Репортаж из студии MESHUGGAH

26 фев 2015 : 		 MESHUGGAH получили награду

24 фев 2015 : 		 MESHUGGAH на разогреве METALLICA

25 сен 2014 : 		 Трейлер нового релиза MESHUGGAH

19 сен 2014 : 		 Тизер нового релиза MESHUGGAH
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Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах



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Двадцать второго марта на Nuclear Blast состоится выход виниловых версий альбомов MESHUGGAH, которые прошли специальный мастеринг для этого релиза. Будут изданы следующие позиции: Nothing, I, Catch Thirty-Three, obZen и Koloss.

MESHUGGAH Announce Next Round Of ExclusiveVinyl Reissues; Video Trailer





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


20 янв 2019, 22:33		Лучше бы Хаосферу вместо Колосса. Хотя мне-то что, я винил не пользую).


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