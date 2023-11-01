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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
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Meshuggah

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1 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

22 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MESHUGGAH

8 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MESHUGGAH

16 авг 2023 : 		 Почему гитарист MESHUGGAH не выпустил сольник?

30 июл 2023 : 		 Юбилейное издание MESHUGGAH выйдет осенью

28 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK — о посещении концерта MESHUGGAH

15 ноя 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

16 сен 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

18 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Да, я уже не тот, что в 30»

13 апр 2022 : 		 Гитарист MESHUGGAH — о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH не прочь выпустить книгу

1 апр 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

25 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

21 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Ступеньки считать люблю»

19 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH — об экземе

8 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH о новом альбоме

4 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

25 фев 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

28 янв 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

14 янв 2022 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

25 май 2021 : 		 Сын Эдди Ван Халена: «Я без ума от MESHUGGAH»

26 мар 2021 : 		 FREDRIK THORDENDAL вернулся в MESHUGGAH

22 мар 2021 : 		 MESHUGGAH в студии

8 окт 2020 : 		 У MESHUGGAH достаточно материала

26 июл 2020 : 		 MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект
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Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH



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Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air Metal Festival 2023, доступно для просмотра ниже.

Watch MESHUGGAH Perform "The Abysmal Eye" At Bloodstock 2023; Pro-Shot Video




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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1 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Нормально так Кидман бородищу отрастил.
Like!1
1 ноя 2023
L
LU---
звук то лайвовый зажали :-)
многие публикуют и смотреть интересно,а здесь......
1 ноя 2023
gravitgroove
Отличный блюз, качает, как обычно
Like!1
1 ноя 2023
dimon4ru
Обожаю мешшугу!

просмотров: 221

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