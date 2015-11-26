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Meshuggah

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8 окт 2020 : 		 У MESHUGGAH достаточно материала

26 июл 2020 : 		 MESHUGGAH: «Альбом будет, концерты — нет»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик MESHUGGAH и звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» мутят проект

25 дек 2019 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Мне ровно на техничных барабанщиков»

3 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

20 янв 2019 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 июн 2018 : 		 Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит

3 июн 2017 : 		 Гитарист MESHUGGAH пропустит летний тур с MEGADETH

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29 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 сен 2016 : 		 Обучающее видео от MESHUGGAH

15 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

31 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

22 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

20 авг 2016 : 		 MESHUGGAH записывала альбом вживую

5 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MESHUGGAH

29 июл 2016 : 		 Новый альбом MESHUGGAH выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 Рассказ о новом бокс-сете MESHUGGAH

2 июн 2016 : 		 Бокс-сет MESHUGGAH выйдет в июле

12 май 2016 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

23 апр 2016 : 		 MESHUGGAH опубликовали видео из студии

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления MESHUGGAH

18 апр 2015 : 		 Гитарист MESHUGGAH: «Мы работаем над достаточно разнообразным альбомом»

13 апр 2015 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MESHUGGAH
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|||| сегодня

У MESHUGGAH достаточно материала



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В рамках недавней беседы с барабанщиком MESHUGGAH Tomas'ом Haake'ом, тот подтвердил, что группа использовала коронапаузу для работы над новым материалом:

«Начиная с марта мы все были по отдельности, Jens работал над своим материалом у себя дома. Я и Dirk, мы обычно трудимся вместе, но он также трудился отдельно. Но по состоянию на текущий момент мы вновь собрались и стараемся все свести воедино. У нас уже достаточно материала, но мы хотим еще поработать, а что касается его релиза, то мы предполагаем, что выпустим все к концу следующего года»

MESHUGGAH Has 'Most Of The Material' For Next Album; Late 2021 Release Planned





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Sw0Rn


8 окт 2020, 21:26		А Фредрик чё делал?

gravitgroove


8 окт 2020, 21:43		А Фредрик, похоже, занят своим долгостроем типа Спешл Дефектс - часть вторая, попутно обучаясь сольфеджио (такие вещи под старость с трудом даются и растягиваются на годы). Может, внесет опять парочку идей в новый альбом.


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