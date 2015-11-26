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У MESHUGGAH достаточно материала



В рамках недавней беседы с барабанщиком MESHUGGAH Tomas'ом Haake'ом, тот подтвердил, что группа использовала коронапаузу для работы над новым материалом:



«Начиная с марта мы все были по отдельности, Jens работал над своим материалом у себя дома. Я и Dirk, мы обычно трудимся вместе, но он также трудился отдельно. Но по состоянию на текущий момент мы вновь собрались и стараемся все свести воедино. У нас уже достаточно материала, но мы хотим еще поработать, а что касается его релиза, то мы предполагаем, что выпустим все к концу следующего года»













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