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Meshuggah

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3 дек 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

20 янв 2019 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 сен 2018 : 		 Альбомы MESHUGGAH выйдут на винилах

30 июн 2018 : 		 Раньше 2020 нового от MESHUGGAH ждать не стоит

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15 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MESHUGGAH

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22 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома MESHUGGAH

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29 июл 2016 : 		 Новый альбом MESHUGGAH выйдет осенью

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2 июн 2016 : 		 Бокс-сет MESHUGGAH выйдет в июле

12 май 2016 : 		 Тизер нового альбома MESHUGGAH

23 апр 2016 : 		 MESHUGGAH опубликовали видео из студии
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Сын Эдди Ван Халена: «Я без ума от MESHUGGAH»



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В новом интервью для RockSverige сын Эдди Ван Халена Wolfgang ответил на вопрос о том, нравятся ли ему такие группы, как GOJIRA или MASTODON:

«О да. Я люблю GOJIRA. И я без ума от MESHUGGAH. Я дружу с ребятами из PERIPHERY, и они феноменальная группа».

Wolfgang'а, который сыграл на всех инструментах на предстоящем дебютном альбоме своего проекта MAMMOTH WVH, также спросили, может ли он исполнить песню MESHUGGAH "Bleed" на ударных, на что он ответил:

«О да. Я могу сыграть её. Для меня как барабанщика группа MESHUGGAH — моя любимая, потому что она похожа на математическую задачу. Как барабанщику мне очень весело разгадывать полиритмические вещи, звучащие в каждой песне. Это удовольствие, и мне это нравится».

Wolfgang подтвердил, что видел популярный клип на YouTube о работе осветителя MESHUGGAH во время шоу в Париже в 2012 году:

«Да, это потрясающе. У них крутой поцик».

WOLFGANG VAN HALEN:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

jesus666


25 май 2021, 16:35		Вообщем Mastodon :не любит😀

smolet18-02-44


25 май 2021, 16:47		Посмотрел работу светотехника на выступлении в Париже. Да, интересно,... понаблюдать. Но я вряд ли получил бы удовольствие, глаза устают от блыманья и голова начинает болеть)


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