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Сын Эдди Ван Халена: «Я без ума от MESHUGGAH »



В новом интервью для RockSverige сын Эдди Ван Халена Wolfgang ответил на вопрос о том, нравятся ли ему такие группы, как GOJIRA или MASTODON:



«О да. Я люблю GOJIRA. И я без ума от MESHUGGAH. Я дружу с ребятами из PERIPHERY, и они феноменальная группа».



Wolfgang'а, который сыграл на всех инструментах на предстоящем дебютном альбоме своего проекта MAMMOTH WVH, также спросили, может ли он исполнить песню MESHUGGAH "Bleed" на ударных, на что он ответил:



«О да. Я могу сыграть её. Для меня как барабанщика группа MESHUGGAH — моя любимая, потому что она похожа на математическую задачу. Как барабанщику мне очень весело разгадывать полиритмические вещи, звучащие в каждой песне. Это удовольствие, и мне это нравится».



Wolfgang подтвердил, что видел популярный клип на YouTube о работе осветителя MESHUGGAH во время шоу в Париже в 2012 году:



«Да, это потрясающе. У них крутой поцик».







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