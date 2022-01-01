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Ville Valo

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FinlandФинляндия
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VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»



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VILLE VALO в рамках недавней беседы рассказал о будущем дебютном альбоме:

«Сейчас странные и захватывающие времена, поскольку я выпускаю свой первый дебютный сольный альбом, плюс первый сингл под названием "Loveletting". Альбом выйдет в начале 2023 года и будет называться "Neon Noir".

С тех пор как разразилась пандемия, я начал работать над пластинкой. На самом деле я научился записывать — я научился записывать барабаны, бас и гитару, потому что у меня не было музыкантов; мне пришлось делать это в одиночку — буквально в одиночку. Так что мне очень жаль, но мне потребовалось два с половиной года, чтобы закончить альбом. "Loveletting" — это первый сингл. Это что-то вроде того, что я обычно делаю — это шумная песня о любви; она очень грустная и меланхоличная, тоскливая, но вроде как с намёком на свет в конце тоннеля, который, как я надеюсь, не от встречного поезда.

Так что у меня не так много нового, но мне это нравится. [Смеётся]».

HIM








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