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*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 26
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 20
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Ville Valo

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



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|||| 8 янв 2023

Бывший фронтмен HIM — о причинах развала группы: «Мы потеряли искру»



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Бывший фронтмен HIM Ville Valo рассказал немецкому изданию Sonic Seducer о решении группы прекратить свою деятельность в 2017 году после завершения прощального тура:

«Прошло довольно много времени, прежде чем мы поняли, что история HIM закончилась. После [альбома HIM 2013 года] "Tears On Tape" из группы ушёл барабанщик Gas [Lipstick, a.k.a. Mika Kristian Karppinen]. Тогда мы нашли нового барабанщика. Мы немного гастролировали. Мы пытались заставить всё работать. Но всё уже было не так, как мы хотели. Я думаю, что мы потеряли искру, так сказать. И мы попытались отнестись к этому по-взрослому и поняли, что, возможно, сейчас просто не наше время, потому что нельзя винить нас за то, что мы не пытались. Мы действительно пытались понять... Мы не ходили ни на какие сеансы терапии — мы не пошли по пути METALLICA, но мы долго и упорно пытались понять, есть ли что-либо, что мы можем дать миру в музыкальном плане, и решили, что сейчас самое время всё закончить».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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8 янв 2023
Red One
Видел их один раз, в 2007-м, на разогреве Метлы - уже тогда никакие были
Like!1
8 янв 2023
Svarg_1349
Три последние альбома в принципе были не нужны и уже с 2006'го года было положено начало конца. Насколько ярко у них все было в первой половине существования группы, настолько тускло всё в второй. Хорошо, что хватило уверенности это признать, а не тащить труп до последнего.
Like!1

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