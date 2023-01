8 янв 2023



Бывший фронтмен HIM — о причинах развала группы: «Мы потеряли искру»



Бывший фронтмен HIM Ville Valo рассказал немецкому изданию Sonic Seducer о решении группы прекратить свою деятельность в 2017 году после завершения прощального тура:



«Прошло довольно много времени, прежде чем мы поняли, что история HIM закончилась. После [альбома HIM 2013 года] "Tears On Tape" из группы ушёл барабанщик Gas [Lipstick, a.k.a. Mika Kristian Karppinen]. Тогда мы нашли нового барабанщика. Мы немного гастролировали. Мы пытались заставить всё работать. Но всё уже было не так, как мы хотели. Я думаю, что мы потеряли искру, так сказать. И мы попытались отнестись к этому по-взрослому и поняли, что, возможно, сейчас просто не наше время, потому что нельзя винить нас за то, что мы не пытались. Мы действительно пытались понять... Мы не ходили ни на какие сеансы терапии — мы не пошли по пути METALLICA, но мы долго и упорно пытались понять, есть ли что-либо, что мы можем дать миру в музыкальном плане, и решили, что сейчас самое время всё закончить».







