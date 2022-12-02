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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 38
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
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*

Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

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VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»



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В новом интервью австралийскому изданию Heavy бывший фронтмен HIM Ville Valo высказал своё мнение о документальном фильме METALLICA 2004 года "Metallica: Some Kind Of Monster", рассказывавшем о неспокойных годах в группе, пагубных зависимостях участников и смене состава:

«Честно говоря, METALLICA может делать всё, что захочет, после всех тех крутейших альбомов, которые они создали. Они пытались выжить, и я не удивлюсь, если найдётся куча групп, которые прошли через нечто подобное. Но METALLICA по какой-то причине решила сделать это публично. Я думаю, что это главная проблема.

Я немного застенчив и не хочу привлекать к себе слишком много внимания, как у нас, финнов, обычно принято, — мы немного отшельники. Так что вся эта история с METALLICA, когда она была обнародована, выглядела странной. Потому что в нашей культуре важно держать некоторые вещи при себе. Или наоборот — не обязательно открывать всё [внешнему миру]. Но опять же, возможно, им нужно было это сделать, чтобы потом иметь возможность выпускать отличные альбомы.

Я люблю Lars'a [Ulrich'a, барабанщика METALLICA]. Я думаю, что после [легендарного барабанщика LED ZEPPELIN] Джона Бонэма Lars, пожалуй, один из самых важных барабанщиков. У него свой узнаваемый стиль».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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2 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Умеет ли Вилле Вало из группы HIM оценивать то, умеют ли играть на барабанах Ларс Ульрих и Джон Бонэм?
Like!1
2 дек 2022
Hellg
Важность это, конечно, хорошее качество. Но для барабанщика чувство ритма куда более ценный скил.
Like!1
2 дек 2022
G
Gleb Monster
на уровне Высоцкого или даже, может быть, выше
2 дек 2022
o
olly71
Ну я бы сказал не один из самых важных барабанщиков а один из самых влиятельных барабанщиков да и вообще рок музыкантов . Его влияние его деньги его связи имеют очень большие возможности . Не так уж много было в мире рок музыкантов которых просили выступить в конгрессе США ...
2 дек 2022
D
Dichlofos
olly71, т.е. в музыкальном плане он ни на кого не повлиял, а Томас Хааке, Марио Дюплантье и Самус Пауличелли пиздят...
2 дек 2022
o
olly71
Dichlofos, я так понимаю что русский язык не твой родной и ты не понимаешь значение некоторых слов .
2 дек 2022
D
Dichlofos
olly71, ну ты же пишешь про то, что его "деньги и связи имеют очень большие возможности", но не про влияние как музыканта, так ведь? И я так понимаю что русский язык не твой родной, раз ты не понимаешь значение пунктуации.

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