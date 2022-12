сегодня



VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»



В новом интервью австралийскому изданию Heavy бывший фронтмен HIM Ville Valo высказал своё мнение о документальном фильме METALLICA 2004 года "Metallica: Some Kind Of Monster", рассказывавшем о неспокойных годах в группе, пагубных зависимостях участников и смене состава:



«Честно говоря, METALLICA может делать всё, что захочет, после всех тех крутейших альбомов, которые они создали. Они пытались выжить, и я не удивлюсь, если найдётся куча групп, которые прошли через нечто подобное. Но METALLICA по какой-то причине решила сделать это публично. Я думаю, что это главная проблема.



Я немного застенчив и не хочу привлекать к себе слишком много внимания, как у нас, финнов, обычно принято, — мы немного отшельники. Так что вся эта история с METALLICA, когда она была обнародована, выглядела странной. Потому что в нашей культуре важно держать некоторые вещи при себе. Или наоборот — не обязательно открывать всё [внешнему миру]. Но опять же, возможно, им нужно было это сделать, чтобы потом иметь возможность выпускать отличные альбомы.



Я люблю Lars'a [Ulrich'a, барабанщика METALLICA]. Я думаю, что после [легендарного барабанщика LED ZEPPELIN] Джона Бонэма Lars, пожалуй, один из самых важных барабанщиков. У него свой узнаваемый стиль».







+0 -0



( 7 ) просмотров: 750