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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



4 янв 2024 : 		 VILLE VALO о воссоединении HIM: «На данный момент я не нахожу эту идею привлекательной»

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VILLE VALO о воссоединении HIM: «На данный момент я не нахожу эту идею привлекательной»



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В новом интервью для Metal Hammer экс-фронтмен HIM Ville Valo заявил, что поклонникам группы не стоит надеяться на возможное воссоединение коллектива, который официально прекратил своё существование в 2017 году:

«На данный момент я не нахожу эту идею привлекательной. Мы не поддерживаем связь, а это о многом говорит. Если в какой-то момент телефон начнёт звонить, тогда посмотрим. Я люблю ребят и надеюсь, что я им тоже небезразличен. Так что, может быть, когда-нибудь, но для этого должны быть веские причины. Но обратный отсчёт до конца моей жизни уже начался, у меня нет времени изобретать колесо, поэтому я должен направить все свои силы на то, что будет происходить дальше. Прекрасно иметь семью, прекрасно быть созависимым в группе, но с моим сольным проектом VV было здорово то, что мне не нужно было никому звонить и спрашивать разрешения. Я бы хотел, чтобы так было и впредь».




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