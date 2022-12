сегодня



Бывший фронтмен HIM рассказал о трёх лучших концертах в его жизни



Бывший фронтмен HIM Ville Valo по просьбе Impericon назвал три лучших концерта, которые он когда-либо видел:



«Первым масштабным концертом, на котором я побывал, было выступление IRON MAIDEN. Они играли в Helsinki Ice Hall. Кажется, это был 86-й год. Они гастролировали с альбомом "Somewhere In Time", а в качестве группы поддержки выступали W.A.S.P. И это был первый концерт такого масштаба, на котором я побывал. У меня до сих пор есть футболка, я потратил на неё все свои недельные деньги. Она немного маловата — сейчас она смотрелась бы на мне смешно — но я надеюсь когда-нибудь встретиться с ребятами и попросить их подписать её. Это было бы здорово. Но для меня это была большая удача.



Ещё я попал на выступление KISS, когда они проводили свой тур воссоединения. Мы отправились на пароме из Хельсинки в Стокгольм. Кажется, это был 96-й год. Они снова использовали грим и устроили шоу в стиле старых добрых 70-х. Это было большое событие. И было здорово там побывать. Я думаю, там было двести или триста фанатов KISS из Финляндии — мы словно захватили паром, и все говорили только о KISS. Это был потрясающий опыт. А ещё мне удалось увидеть их очень близко — я находился совсем близко — буквально в десяти метрах от сцены — и это было одно из величайших шоу, которые я когда-либо видел.



Третий... Было много хороших концертов. Я не помню год, это было в конце 90-х. Это были MONSTER MAGNET. Там произошёл забавный случай. Я был на вечеринке с группой, у которой были билеты на концерт, но они все вырубились, и мне удалось достать один из этих билетов и пройти туда. И меня впустили. Мне, кажется, было 17 лет, а туда пускали только старше 18. Так что я помню этот концерт, потому что тогда... Я тоже был очень пьян, но это было потрясающе».







