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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



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VILLE VALO о своей сольной группе: «Мы всё ещё проходим через фазу медового месяца»



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В интервью Magenta Musik на фестивале Wacken Open Air в Вакене (Германия) бывшего фронтмена группы HIM Ville Valo спросили, какие черты характера он больше всего ценит в окружающих его людях, особенно когда речь идёт о тех, с кем он выступает. 46-летний певец финского происхождения, который последние три с половиной года занимается сольной карьерой под псевдонимом VV, ответил:

«Я думаю, что мы всё ещё проходим через фазу медового месяца. Группа [VV] довольно новая, и мы начали гастролировать только в начале этого года, так что мы всё ещё только начинаем узнавать друг друга, что, на мой взгляд, очень приятно. Так что всё ещё не дошло до того уровня, когда в тёмном автобусе по запаху выпущенных газов можно определить, кто это сделал, потому что в конце концов это произойдёт, ведь этого не избежать.

Во многих случаях отношения с участниками группы и в туре гораздо ближе, чем отношения с девушкой. Потому что ты вонючий, ты потный, ты усталый, ты такой, чего ты стараешься избегать в обычной жизни, — всё это можно увидеть в гастрольном автобусе. Так что это совершенно особенное зрелище. Ты становишься по-настоящему близок с людьми. Но я думаю, что в целом терпение — это добродетель, особенно когда речь идёт о рок-группе».




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