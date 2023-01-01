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VILLE VALO о реюнионе H.I.M.



В рамках беседы с VILLE VALO, у него вновь спросили, какие шансы на реюнион H.I.M.:



«Это может произойти по веской причине. Должна быть новая музыка или что-то еще. Просто играть старые песни не имеет никакого смысла. Может быть, когда-нибудь. Но я уже сказал... Я чувствовал, что с этим покончено. Это была хорошая часть моей жизни, и было здорово, что мы ее закончили. И было бы рискованно пытаться сделать это снова...»







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