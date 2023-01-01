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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



28 фев 2023 : 		 VILLE VALO о реюнионе H.I.M.

19 янв 2023 : 		 VILLE VALO — о возможности возрождения HIM: «Мне это совершенно не интересно»

18 янв 2023 : 		 VILLE VALO отыграл первое шоу

16 янв 2023 : 		 Новое видео VILLE VALO

8 янв 2023 : 		 Бывший фронтмен HIM — о причинах развала группы: «Мы потеряли искру»

7 янв 2023 : 		 VILLE VALO: «Музыка исцеляет»

29 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «За сочинением не стоит продуманность»

27 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен HIM рассказал о трёх лучших концертах в его жизни

24 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!»

22 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM»

9 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»

6 дек 2022 : 		 VILLE VALO — о возрождении H.I.M.

2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

23 ноя 2022 : 		 VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»

8 ноя 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 сен 2022 : 		 Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO

2 сен 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»

11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео VILLE VALO

7 апр 2022 : 		 VILLE VALO выпускает альбом

20 мар 2020 : 		 VILLE VALO выпустил ЕР
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VILLE VALO о реюнионе H.I.M.



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В рамках беседы с VILLE VALO, у него вновь спросили, какие шансы на реюнион H.I.M.:

«Это может произойти по веской причине. Должна быть новая музыка или что-то еще. Просто играть старые песни не имеет никакого смысла. Может быть, когда-нибудь. Но я уже сказал... Я чувствовал, что с этим покончено. Это была хорошая часть моей жизни, и было здорово, что мы ее закончили. И было бы рискованно пытаться сделать это снова...»




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