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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



10 мар 2023 : 		 VILLE VALO: «Я испытал облегчение, когда H.I.M. развалился»

28 фев 2023 : 		 VILLE VALO о реюнионе H.I.M.

19 янв 2023 : 		 VILLE VALO — о возможности возрождения HIM: «Мне это совершенно не интересно»

18 янв 2023 : 		 VILLE VALO отыграл первое шоу

16 янв 2023 : 		 Новое видео VILLE VALO

8 янв 2023 : 		 Бывший фронтмен HIM — о причинах развала группы: «Мы потеряли искру»

7 янв 2023 : 		 VILLE VALO: «Музыка исцеляет»

29 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «За сочинением не стоит продуманность»

27 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен HIM рассказал о трёх лучших концертах в его жизни

24 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!»

22 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM»

9 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»

6 дек 2022 : 		 VILLE VALO — о возрождении H.I.M.

2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

23 ноя 2022 : 		 VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»

8 ноя 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 сен 2022 : 		 Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO

2 сен 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»

11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео VILLE VALO

7 апр 2022 : 		 VILLE VALO выпускает альбом

20 мар 2020 : 		 VILLE VALO выпустил ЕР
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VILLE VALO: «Я испытал облегчение, когда H.I.M. развалился»



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VILLE VALO в рамках недавней беседы с Metalshop TV ответил на вопрос, почувствовал ли он себя свободным, когда H.I.M. прекратили существование:

«Я никогда не переживал развод, поэтому я не уверен, каково это, действительно ли вы так себя чувствуете... Может быть, если у вас есть брачный контракт, тогда вы чувствуете себя свободным.

Нет, я почувствовал облегчение, потому что мы занимались H.I.M. около 25 лет и прошли через взлёты и падения. Мы много раз оказывались на американских горках. И я был счастлив, что мы закончили деятельность таким образом, то есть мы остались друзьями, все были в хорошем настроении, и наш последний тур в 2017 году прошёл отлично. Так что это был хороший способ завершить всё. Но хотя у меня было чувство облегчения, я всё-таки ощущал некоторую пустоту — я не знал, что делать.

Перед тем как мы завершили историю H.I.M., я не знал, как буду себя ощущать, буду ли я чувствовать, что потерял ногу, потому что H.I.M. существовали с тех пор, как мне было 13 или 14 лет, а это долгое время для пребывания в группе и взросления с этой группой. Да, какое-то время это было странно...»




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