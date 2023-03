сегодня



VILLE VALO: «Я испытал облегчение, когда H.I.M. развалился»



VILLE VALO в рамках недавней беседы с Metalshop TV ответил на вопрос, почувствовал ли он себя свободным, когда H.I.M. прекратили существование:



«Я никогда не переживал развод, поэтому я не уверен, каково это, действительно ли вы так себя чувствуете... Может быть, если у вас есть брачный контракт, тогда вы чувствуете себя свободным.



Нет, я почувствовал облегчение, потому что мы занимались H.I.M. около 25 лет и прошли через взлёты и падения. Мы много раз оказывались на американских горках. И я был счастлив, что мы закончили деятельность таким образом, то есть мы остались друзьями, все были в хорошем настроении, и наш последний тур в 2017 году прошёл отлично. Так что это был хороший способ завершить всё. Но хотя у меня было чувство облегчения, я всё-таки ощущал некоторую пустоту — я не знал, что делать.



Перед тем как мы завершили историю H.I.M., я не знал, как буду себя ощущать, буду ли я чувствовать, что потерял ногу, потому что H.I.M. существовали с тех пор, как мне было 13 или 14 лет, а это долгое время для пребывания в группе и взросления с этой группой. Да, какое-то время это было странно...»







