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VILLE VALO: «Перед выходом на сцену нужны бабочки»



VILLE VALO в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие «необходимые условия» перед концертами сложились в его практике за долгие годы творческой активности:



«Я считаю, что прямо перед выходом на сцену, по крайней мере, в моём случае очень важно нервничать и очень важно, чтобы появились "бабочки". И если их нет, я чувствую, что концерт не будет удачным. Потому что лучшие рок-концерты — это те, на которых, когда ты выходишь на сцену, то моментально забываешь обо всём. А лучшие концерты обычно те, о которых ты ничего не помнишь. Это когда ты потерян в музыке и един с публикой. Это особенное чувство. Но об этом легче сказать, чем это сделать».







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