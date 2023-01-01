Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 15
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 12
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
*Новое видео METALLICA 12
*TESTAMENT нашли нового барабанщика 11
*Новое видео METALLICA 10
*DOYLE — о веганстве 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 15
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 12
[= ||| все новости группы



*

Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



24 апр 2023 : 		 VILLE VALO: «Перед выходом на сцену нужны бабочки»

8 апр 2023 : 		 VILLE VALO отыграл первое шоу в США

10 мар 2023 : 		 VILLE VALO: «Я испытал облегчение, когда H.I.M. развалился»

28 фев 2023 : 		 VILLE VALO о реюнионе H.I.M.

19 янв 2023 : 		 VILLE VALO — о возможности возрождения HIM: «Мне это совершенно не интересно»

18 янв 2023 : 		 VILLE VALO отыграл первое шоу

16 янв 2023 : 		 Новое видео VILLE VALO

8 янв 2023 : 		 Бывший фронтмен HIM — о причинах развала группы: «Мы потеряли искру»

7 янв 2023 : 		 VILLE VALO: «Музыка исцеляет»

29 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «За сочинением не стоит продуманность»

27 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен HIM рассказал о трёх лучших концертах в его жизни

24 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!»

22 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM»

9 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»

6 дек 2022 : 		 VILLE VALO — о возрождении H.I.M.

2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

23 ноя 2022 : 		 VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»

8 ноя 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 сен 2022 : 		 Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO

2 сен 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»

11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео VILLE VALO

7 апр 2022 : 		 VILLE VALO выпускает альбом

20 мар 2020 : 		 VILLE VALO выпустил ЕР
| - |

|||| сегодня

VILLE VALO: «Перед выходом на сцену нужны бабочки»



zoom
VILLE VALO в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие «необходимые условия» перед концертами сложились в его практике за долгие годы творческой активности:

«Я считаю, что прямо перед выходом на сцену, по крайней мере, в моём случае очень важно нервничать и очень важно, чтобы появились "бабочки". И если их нет, я чувствую, что концерт не будет удачным. Потому что лучшие рок-концерты — это те, на которых, когда ты выходишь на сцену, то моментально забываешь обо всём. А лучшие концерты обычно те, о которых ты ничего не помнишь. Это когда ты потерян в музыке и един с публикой. Это особенное чувство. Но об этом легче сказать, чем это сделать».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 244

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом