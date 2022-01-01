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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



6 дек 2022 : 		 VILLE VALO — о возрождении H.I.M.

2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

23 ноя 2022 : 		 VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»

8 ноя 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 сен 2022 : 		 Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO

2 сен 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»

11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео VILLE VALO

7 апр 2022 : 		 VILLE VALO выпускает альбом

20 мар 2020 : 		 VILLE VALO выпустил ЕР
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|||| сегодня

VILLE VALO — о возрождении H.I.M.



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VILLE VALO в рамках недавней беседы с "The James McMahon Music Podcast" ответил на вопрос, есть шансы на возрождение H.I.M. с бывшими коллегами, будь то разовая акция или что-то большее, если появится достойное предложение:

«Никогда не говори "никогда", я бы так сказал. Для меня H.I.M. были чем-то гораздо большим, чем просто группа. Я познакомился с басистом Migé [Mikko Paananen'ом], когда мне было около 12 лет. С гитаристом Linde [Mikko Lindström'ом] я познакомился, когда мне было 13 или 14 лет. Так что мы росли вместе и прошли через множество различных этапов нашей жизни, а H.I.M. служили для этого саундтреком и были в центре внимания. И это гораздо больше, чем просто деньги.

Если бы была хорошая причина, хорошая идея или хорошее дело, или если бы вдруг все начали тянуться друг к другу, я бы подумал, что это было бы лучшим вариантом. Если вдруг каждый в своей собственной жизни просто начнёт... Если будет иметь смысл снова собраться вместе после всего пережитого. Потому что нужно делать перерывы.

Ближе к финалу H.I.M. не то чтобы угасали, но мы определённо потеряли искру в создании новой музыки. Мы пытались работать над музыкой, но она не звучала должным образом. Это стало походить на ежедневную рутину, а когда это начинает восприниматься подобным образом, в мире рок-н-ролла, я считаю, наступает время покончить с этим. Или в мире нашего рок-н-ролла. Так что я не могу сказать, будем ли мы испытывать такие ощущения в будущем. Я бы не возражал, но я не хочу делать это прямо сейчас. Я не буду думать об этом на постоянной основе или вообще когда-либо, если быть откровенным».




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