VILLE VALO — о возрождении H.I.M.



VILLE VALO в рамках недавней беседы с "The James McMahon Music Podcast" ответил на вопрос, есть шансы на возрождение H.I.M. с бывшими коллегами, будь то разовая акция или что-то большее, если появится достойное предложение:



«Никогда не говори "никогда", я бы так сказал. Для меня H.I.M. были чем-то гораздо большим, чем просто группа. Я познакомился с басистом Migé [Mikko Paananen'ом], когда мне было около 12 лет. С гитаристом Linde [Mikko Lindström'ом] я познакомился, когда мне было 13 или 14 лет. Так что мы росли вместе и прошли через множество различных этапов нашей жизни, а H.I.M. служили для этого саундтреком и были в центре внимания. И это гораздо больше, чем просто деньги.



Если бы была хорошая причина, хорошая идея или хорошее дело, или если бы вдруг все начали тянуться друг к другу, я бы подумал, что это было бы лучшим вариантом. Если вдруг каждый в своей собственной жизни просто начнёт... Если будет иметь смысл снова собраться вместе после всего пережитого. Потому что нужно делать перерывы.



Ближе к финалу H.I.M. не то чтобы угасали, но мы определённо потеряли искру в создании новой музыки. Мы пытались работать над музыкой, но она не звучала должным образом. Это стало походить на ежедневную рутину, а когда это начинает восприниматься подобным образом, в мире рок-н-ролла, я считаю, наступает время покончить с этим. Или в мире нашего рок-н-ролла. Так что я не могу сказать, будем ли мы испытывать такие ощущения в будущем. Я бы не возражал, но я не хочу делать это прямо сейчас. Я не буду думать об этом на постоянной основе или вообще когда-либо, если быть откровенным».







