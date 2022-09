сегодня



Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO



VILLE VALO выпустит дебютную сольную пластинку, получившую название "Neon Noir", 13 января.



Трек-лист:



"Echolocate Your Love"

"Run Away From The Sun"

"Neon Noir"

"Loveletting"

"The Foreverlost"

"Baby Lacrimarium"

"Salute the Sanguine"

"In Trenodia"

"Heartful Of Ghosts"

"Saturnine Saturnalia"

"Zener Solitaire"

"Vertigo Eyes"







