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VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!»



У VILLE VALO в рамках недавней беседы спросили, почему он не особенно активен в социальных сетях, на что он ответил:



«Я человек старой закалки, поэтому всё ещё верю в воображение. Я верю в то, что всё зависит от воображения. Особенно в моём мире музыки, и я полагаю, что информации слишком много. Люди позволяют людям знать о себе слишком много, и вся информация очень фрагментарна, как маленькие кусочки. Мне неинтересно в очередной раз рассказывать людям, что я не завтракал, — знаете, фотография пустого стола. Меня не устраивает этот способ общения. Звукозаписывающая компания общается через Heartagram, Facebook и Instagram* — и Twitter**, я думаю, тоже. Я точно не знаю.



Мне всегда нравились артисты, которые немного загадочны, и мне нравится, что есть чувство отстранённости. И это также предоставляет, я думаю, людям и мне как слушателю возможность для воображения действовать более активно. И я уверен, что когда вы по-настоящему начинаете фантазировать и строить представления об артисте, это гораздо мощнее, особеннее и уникальнее, чем небольшая информация — постоянная бомбардировка информацией — в социальных сетях.



Я понимаю их силу. Я понимаю тот факт, что людям так легко общаться, особенно если они находятся далеко друг от друга. Это отличный способ общения. Но мне просто некомфортно. Мне не хватает слов. И я считаю, что всё легко превращается в игру, когда ты начинаешь и не можешь остановиться. И я полагаю, что будет лучше, если я буду держаться от этого подальше. У меня нет никаких паролей или чего-то подобного для Heartagram. Я их все раздал. Я сказал: "Я не хочу знать". Потому что я не хочу проснуться посреди ночи и вдруг начать писать какую-то правду БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Потому что это именно то, что я, вероятнее всего, способен сделать».



* Соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России.

** Twitter заблокирован на территории России.







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