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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



24 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!»

22 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM»

9 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»

6 дек 2022 : 		 VILLE VALO — о возрождении H.I.M.

2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

23 ноя 2022 : 		 VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»

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15 сен 2022 : 		 Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO

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15 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»

11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео VILLE VALO

7 апр 2022 : 		 VILLE VALO выпускает альбом

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VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!»



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У VILLE VALO в рамках недавней беседы спросили, почему он не особенно активен в социальных сетях, на что он ответил:

«Я человек старой закалки, поэтому всё ещё верю в воображение. Я верю в то, что всё зависит от воображения. Особенно в моём мире музыки, и я полагаю, что информации слишком много. Люди позволяют людям знать о себе слишком много, и вся информация очень фрагментарна, как маленькие кусочки. Мне неинтересно в очередной раз рассказывать людям, что я не завтракал, — знаете, фотография пустого стола. Меня не устраивает этот способ общения. Звукозаписывающая компания общается через Heartagram, Facebook и Instagram* — и Twitter**, я думаю, тоже. Я точно не знаю.

Мне всегда нравились артисты, которые немного загадочны, и мне нравится, что есть чувство отстранённости. И это также предоставляет, я думаю, людям и мне как слушателю возможность для воображения действовать более активно. И я уверен, что когда вы по-настоящему начинаете фантазировать и строить представления об артисте, это гораздо мощнее, особеннее и уникальнее, чем небольшая информация — постоянная бомбардировка информацией — в социальных сетях.

Я понимаю их силу. Я понимаю тот факт, что людям так легко общаться, особенно если они находятся далеко друг от друга. Это отличный способ общения. Но мне просто некомфортно. Мне не хватает слов. И я считаю, что всё легко превращается в игру, когда ты начинаешь и не можешь остановиться. И я полагаю, что будет лучше, если я буду держаться от этого подальше. У меня нет никаких паролей или чего-то подобного для Heartagram. Я их все раздал. Я сказал: "Я не хочу знать". Потому что я не хочу проснуться посреди ночи и вдруг начать писать какую-то правду БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Потому что это именно то, что я, вероятнее всего, способен сделать».

* Соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России.
** Twitter заблокирован на территории России.




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24 дек 2022
Svarg_1349
По фактам всё.
Like!1
24 дек 2022
С
СтаканМарьиванны
Слова не мальчика, но мужа!
Like!1
24 дек 2022
G
Gustaff
Я вообще ничего не понял
Like!1
24 дек 2022
Lord Iscariah
Блять, Вилле Вало не сидит в ВК! Вот это нахуй трушный пацан! Респект!
Like!1
24 дек 2022
G
Gustaff
Я тоже удалился из всех сетей, и прекрасно себя чувствую. Хотя, всем похуй

просмотров: 613

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