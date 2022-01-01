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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 28
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 10
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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



29 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «За сочинением не стоит продуманность»

27 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен HIM рассказал о трёх лучших концертах в его жизни

24 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!»

22 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM»

9 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»

6 дек 2022 : 		 VILLE VALO — о возрождении H.I.M.

2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

23 ноя 2022 : 		 VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»

8 ноя 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 сен 2022 : 		 Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO

2 сен 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»

11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео VILLE VALO

7 апр 2022 : 		 VILLE VALO выпускает альбом

20 мар 2020 : 		 VILLE VALO выпустил ЕР
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VILLE VALO: «За сочинением не стоит продуманность»



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VILLE VALO в рамках недавней беседы рассказал, что он предпочитает творить в процессе страсти, а не в холодном рассудке:

«Единственный способ сочинять музыку, как мне кажется... это ритуал исключительно на инстинктах. За этим не стоит никакого интеллекта. Я не люблю думать о том, какой будет смысл, как должна звучать следующая песня или что-то ещё. Я просто плыву по течению и смотрю, что получится. И я считаю, что эта инстинктивная работа, вероятно, является причиной того, что некоторые люди очень страстно относятся к тому, что делали HIM, и, надеюсь, страстно относятся к тому, что делаю я [как сольный артист]. Временами бывает страшно, но это одна из причин — опять же — отгородиться от внешнего мира и сосредоточиться на главном».




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