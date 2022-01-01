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VILLE VALO: «За сочинением не стоит продуманность»



VILLE VALO в рамках недавней беседы рассказал, что он предпочитает творить в процессе страсти, а не в холодном рассудке:



«Единственный способ сочинять музыку, как мне кажется... это ритуал исключительно на инстинктах. За этим не стоит никакого интеллекта. Я не люблю думать о том, какой будет смысл, как должна звучать следующая песня или что-то ещё. Я просто плыву по течению и смотрю, что получится. И я считаю, что эта инстинктивная работа, вероятно, является причиной того, что некоторые люди очень страстно относятся к тому, что делали HIM, и, надеюсь, страстно относятся к тому, что делаю я [как сольный артист]. Временами бывает страшно, но это одна из причин — опять же — отгородиться от внешнего мира и сосредоточиться на главном».







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