сегодня



VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»



VILLE VALO в рамках недавней беседы с Rock Antenne поговорил о планах по поводу тура в поддержку дебютного альбома "Neon Noir", выход которого намечен на 13 января на Heartagram Records, а распространением будут заниматься UMG/Spinefarm:



«В феврале мы собираемся отправиться в турне по Европе, затем по Северной Америке, после чего вернёмся в Европу и сыграем на множестве фестивалей, — надеюсь. Я ещё даже не знаю, какие из них подтверждены. Будут и немецкие, но я не уверен, какие из них "утверждены", я видел только предварительное расписание. И после этого я надеюсь, что гастроли будут продолжаться до конца года.



H.I.M. не были серьёзной гастролирующей группой. У людей были свои семьи и тому подобное, и хотя с точки зрения времени это не было проблемой, но мы решили, что не будем гастролирующей группой. А с моим новым проектом у меня нет ограничений, поэтому мы стараемся играть с ребятами как можно больше. И мы репетируем. Мы только что закончили репетиции в Хельсинки, и как только я прилечу обратно, мы продолжим. Всё звучит хорошо. Это очень захватывающе — играть песни H.I.M. и мои новые темы. Будет классный сет.



Я очень рад, что люди по-прежнему интересуются тем, что я делаю, потому что это не само собой разумеющееся. И я уже довольно долго нахожусь в этом мире. H.I.M. не так уж много выступали в Европе. Мы немного гастролировали, но последний альбом мы выпустили в 2013 году, так что прошло почти десять лет, это очень долгий срок. Удивительно, что люди до сих пор знают моё имя, интересуются музыкой, покупают билеты и всё остальное. Надеюсь, они будут покупать и футболки!»







+0 -0



просмотров: 148