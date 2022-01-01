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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 16
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



9 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»

6 дек 2022 : 		 VILLE VALO — о возрождении H.I.M.

2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

23 ноя 2022 : 		 VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»

8 ноя 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 сен 2022 : 		 Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO

2 сен 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»

11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео VILLE VALO

7 апр 2022 : 		 VILLE VALO выпускает альбом

20 мар 2020 : 		 VILLE VALO выпустил ЕР
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VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»



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VILLE VALO в рамках недавней беседы с Rock Antenne поговорил о планах по поводу тура в поддержку дебютного альбома "Neon Noir", выход которого намечен на 13 января на Heartagram Records, а распространением будут заниматься UMG/Spinefarm:

«В феврале мы собираемся отправиться в турне по Европе, затем по Северной Америке, после чего вернёмся в Европу и сыграем на множестве фестивалей, — надеюсь. Я ещё даже не знаю, какие из них подтверждены. Будут и немецкие, но я не уверен, какие из них "утверждены", я видел только предварительное расписание. И после этого я надеюсь, что гастроли будут продолжаться до конца года.

H.I.M. не были серьёзной гастролирующей группой. У людей были свои семьи и тому подобное, и хотя с точки зрения времени это не было проблемой, но мы решили, что не будем гастролирующей группой. А с моим новым проектом у меня нет ограничений, поэтому мы стараемся играть с ребятами как можно больше. И мы репетируем. Мы только что закончили репетиции в Хельсинки, и как только я прилечу обратно, мы продолжим. Всё звучит хорошо. Это очень захватывающе — играть песни H.I.M. и мои новые темы. Будет классный сет.

Я очень рад, что люди по-прежнему интересуются тем, что я делаю, потому что это не само собой разумеющееся. И я уже довольно долго нахожусь в этом мире. H.I.M. не так уж много выступали в Европе. Мы немного гастролировали, но последний альбом мы выпустили в 2013 году, так что прошло почти десять лет, это очень долгий срок. Удивительно, что люди до сих пор знают моё имя, интересуются музыкой, покупают билеты и всё остальное. Надеюсь, они будут покупать и футболки!»




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