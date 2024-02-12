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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



12 фев 2024 : 		 VILLE VALO не особо думает о новом материале

4 янв 2024 : 		 VILLE VALO о воссоединении HIM: «На данный момент я не нахожу эту идею привлекательной»

15 авг 2023 : 		 VILLE VALO о своей сольной группе: «Мы всё ещё проходим через фазу медового месяца»

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29 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «За сочинением не стоит продуманность»

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9 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»

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11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»
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|||| 12 фев 2024

VILLE VALO не особо думает о новом материале



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VILLE VALO в недавнем интервью ответил на вопрос, думает ли он о новом материале:

«Альбом вышел около года назад. В прошлом году мы отыграли 120 концертов, а впереди еще около 30. Так что я все еще полностью сосредоточен на этом альбоме. Я перебираю струны и вынашиваю новые идеи, но еще не начал по-настоящему сосредотачиваться. Думаю, это несправедливо по отношению к туру, и еще... Мне очень трудно жить в будущем и настоящем одновременно, например, работать над тем, что может произойти через три года. Как будто когда все закончится, я смогу позволить своему воображению снова расцвести и включиться в работу, и тогда новая музыка возьмет верх, и я забуду о прошлой музыке. Если все это происходит одновременно, мой мозг не может все это осмыслить. Я не лучший многозадачник».




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12 фев 2024
deepress
прально, новые песни пишет тот, у кого старые плохие )

просмотров: 321

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