12 фев 2024



VILLE VALO не особо думает о новом материале



VILLE VALO в недавнем интервью ответил на вопрос, думает ли он о новом материале:



«Альбом вышел около года назад. В прошлом году мы отыграли 120 концертов, а впереди еще около 30. Так что я все еще полностью сосредоточен на этом альбоме. Я перебираю струны и вынашиваю новые идеи, но еще не начал по-настоящему сосредотачиваться. Думаю, это несправедливо по отношению к туру, и еще... Мне очень трудно жить в будущем и настоящем одновременно, например, работать над тем, что может произойти через три года. Как будто когда все закончится, я смогу позволить своему воображению снова расцвести и включиться в работу, и тогда новая музыка возьмет верх, и я забуду о прошлой музыке. Если все это происходит одновременно, мой мозг не может все это осмыслить. Я не лучший многозадачник».







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