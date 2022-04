15 апр 2022



VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»



VILLE VALO в рамках недавней беседы рассказал о новом альбоме:



«Новый материал определенно звучит как HIM. Но я написал большинство песен, так что... я сам виноват в этом. Для меня это непрерывное путешествие от HIM. Многие люди, когда переходят к сольным проектам, хотят дистанцироваться от прошлого, сжечь мосты и начать сольную карьеру. У меня все по-другому. VV — это то, с помощью чего я строю мост между HIM и будущим. Вот что такое "Neon Noir"».













+5 -2



просмотров: 705