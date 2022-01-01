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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-
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|||| 15 апр 2022

VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»



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VILLE VALO в рамках недавней беседы рассказал о новом альбоме:

«Новый материал определенно звучит как HIM. Но я написал большинство песен, так что... я сам виноват в этом. Для меня это непрерывное путешествие от HIM. Многие люди, когда переходят к сольным проектам, хотят дистанцироваться от прошлого, сжечь мосты и начать сольную карьеру. У меня все по-другому. VV — это то, с помощью чего я строю мост между HIM и будущим. Вот что такое "Neon Noir"».

VILLE VALO Says New Solo Album Is 'A Bridge Between HIM And The Future'





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