VILLE VALO — о том, почему он не исполняет "Wicked Game"



VILLE VALO ответил на вопрос, почему в рамках сольного сета не исполняет кавер-версию хита "Wicked Game", несмотря на то, что версия от HIM является самым популярным треком в бэк-каталоге его бывшей группы:



«Может быть, но... Я посчитал, что это будет честным в отношении TENACIOUS D — они только что выпустили свою кавер-версию "Wicked Game" в качестве сингла.



Я считаю, что "Wicked Game" была важной для HIM — это была одна из первых песен, которую мы сыграли вместе как группа, она помогла нам определиться со звучанием. Обычно легче понять звучание группы, играя чужие номера. Вам не нужно думать о тексте или о чем-то ещё, вы всё равно знаете песню наизусть, так что это проще. Это была очень полезная и знаковая мелодия для HIM, но не настолько для меня на личном уровне. К тому же мы играли довольно много каверов с HIM, и я подумал, что на этот раз лучше сосредоточиться на... С возрастом я становлюсь всё более эгоцентричным».







