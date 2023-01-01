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Ville Valo

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



9 июн 2023 : 		 VILLE VALO — о том, почему он не исполняет "Wicked Game"

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VILLE VALO — о том, почему он не исполняет "Wicked Game"



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VILLE VALO ответил на вопрос, почему в рамках сольного сета не исполняет кавер-версию хита "Wicked Game", несмотря на то, что версия от HIM является самым популярным треком в бэк-каталоге его бывшей группы:

«Может быть, но... Я посчитал, что это будет честным в отношении TENACIOUS D — они только что выпустили свою кавер-версию "Wicked Game" в качестве сингла.

Я считаю, что "Wicked Game" была важной для HIM — это была одна из первых песен, которую мы сыграли вместе как группа, она помогла нам определиться со звучанием. Обычно легче понять звучание группы, играя чужие номера. Вам не нужно думать о тексте или о чем-то ещё, вы всё равно знаете песню наизусть, так что это проще. Это была очень полезная и знаковая мелодия для HIM, но не настолько для меня на личном уровне. К тому же мы играли довольно много каверов с HIM, и я подумал, что на этот раз лучше сосредоточиться на... С возрастом я становлюсь всё более эгоцентричным».




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