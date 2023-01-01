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Ville Valo

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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7 янв 2023 : 		 VILLE VALO: «Музыка исцеляет»

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|||| 7 янв 2023

VILLE VALO: «Музыка исцеляет»



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VILLE VALO в рамках недавней беседы рассказал о том, как подходит к творчеству:

«Всё исходит от души. Речь идет о том, в чем я все еще сомневаюсь. Это попытки понять, когда нужно держаться, а когда отпустить, и когда отпустить — это менее эгоцентричное решение, а более основанное на любви. Но как только вы отпустили, пути назад уже нет. И речь не идет о жизни и смерти; речь идет о важных вещах, о том, что вы чувствуете в своей душе, о том, что вы чувствуете в груди, о том, что вы чувствуете, или как вам больше нравится это называть. Это всегда там, и я все еще задаюсь подобными вопросами.

Мне нравится, что можно посылать смешанные сообщения, иметь одно чувство и при этом говорить о другом, другом и ином, потому что мы так устроены как люди. Ведь люди довольно нерешительны, особенно когда речь идет о делах сердечных. Но это удивительно, что музыка может работать таким катарсическим образом, и что когда нам грустно, мы хотим слушать еще более грустную музыку, и это помогает нам стать веселее. Забавно, как это работает. Но для меня музыка всегда была именно такой. И я думаю, что музыка — это еще и легкий способ справиться с очень, очень глубокими и даже тяжелыми эмоциями. Она как вирусная штука — распространяется настолько легко, что тебе не нужно думать об этом, когда ты поешь и когда ты переживаешь. Музыка имеет свойство проникать в ваше — по крайней мере, подсознание, но и сознание тоже — и брать на себя управление. И я полагаю, что благодаря этому может произойти катарсис. И в этом невероятная сила музыки. Я немного драматический актёр, и я признанный романтик, так что для меня именно эти моменты имеют наибольший смысл».




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