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*Новое видео STRATOVARIUS 11
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*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 10
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Ville Valo

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»



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VILLE VALO в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие испытывает ощущения от выпуска новой музыки после паузы:

«Я чувствую себя фантастически, но в то же время немного странно. Это всегда волнительно, но в то же время немного пугает. Размер бабочек в моем животе, бабочек становится больше с каждым годом. Может быть, когда-нибудь у меня вырастут крылья.

Это был долгий процесс [создания альбома], и он был странным. Новый альбом, более или менее, был как спасательный круг, потому что я, как и весь остальной мир, был очень подавлен во время истории с COVID. Я не знал, будет ли у нас будущее и что будет дальше. Это были не самые легкие времена, я уверен, для любого человека. Так что альбом был очень важен для того, чтобы сохранить меня в полубезумном состоянии и дать мне возможность сосредоточиться, направить свою энергию куда-то и попытаться извлечь что-то позитивное из негатива. Так что для меня это как артефакт того времени. Кроме того, это первый сольный альбом, который я когда-либо делал, и альбом, на котором я играл на всех инструментах. Так что это очень необычный альбом. Я немного шокирован. Я думаю, это как посттравматический стресс, знаете — ПТС».




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