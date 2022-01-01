сегодня



VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»



VILLE VALO в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие испытывает ощущения от выпуска новой музыки после паузы:



«Я чувствую себя фантастически, но в то же время немного странно. Это всегда волнительно, но в то же время немного пугает. Размер бабочек в моем животе, бабочек становится больше с каждым годом. Может быть, когда-нибудь у меня вырастут крылья.



Это был долгий процесс [создания альбома], и он был странным. Новый альбом, более или менее, был как спасательный круг, потому что я, как и весь остальной мир, был очень подавлен во время истории с COVID. Я не знал, будет ли у нас будущее и что будет дальше. Это были не самые легкие времена, я уверен, для любого человека. Так что альбом был очень важен для того, чтобы сохранить меня в полубезумном состоянии и дать мне возможность сосредоточиться, направить свою энергию куда-то и попытаться извлечь что-то позитивное из негатива. Так что для меня это как артефакт того времени. Кроме того, это первый сольный альбом, который я когда-либо делал, и альбом, на котором я играл на всех инструментах. Так что это очень необычный альбом. Я немного шокирован. Я думаю, это как посттравматический стресс, знаете — ПТС».







+1 -0



просмотров: 545

