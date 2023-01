сегодня



VILLE VALO отыграл первое шоу



VILLE VALO отыграл первое шоу как VV тринадцатого января в клубе Tavastia, в Хельсинки.



Трек-лист:



01. Echolocate Your Love

02. The Funeral Of Hearts (HIM song)

03. Neon Noir

04. Right Here In My Arms (HIM song)

05. Loveletting

06. Buried Alive By Love (HIM song)

07. In Trenodia

08. Wings Of A Butterfly (HIM song)

09. Heartful Of Ghosts

10. Join Me In Death (HIM song)

11. The Foreverlost

12. The Kiss Of Dawn (HIM song)

13. Run Away From The Sun

14. When Love And Death Embrace (HIM song)



Бис:



15. Soul On Fire (HIM song)

16. Salute The Sanguine

17. Poison Girl (HIM song)

18. Saturnine Saturnalia







