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Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



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VILLE VALO: «Моя новая музыка будет меланхоличной и эмоциональной»



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VILLE VALO в рамках недавнего интервью c Rock Overdose ответил на вопрос о том, какие у него планы на ближайшее время и будет ли он работать над каким-то новым материалом:

«Осталось всего несколько недель гастролей в поддержку "Neon Noir". Мы собираемся посетить Австралию и Новую Зеландию, а затем отправиться в Афины. После этого мы отыграем где-то 32 концерта и завершим тур в Лондоне в начале мая. А после этого я не знаю. И это самое интересное. Я, наверное, начну работать над новой музыкой. Я уже начал напевать и перебирать струны для нескольких новых идей.

Я как скаковая лошадь с наглазниками. Поэтому я хочу сосредоточиться на туре. И это сейчас самое главное. А когда тур закончится, тогда и "Neon Noir" для меня закончится. Мне больше не нужно думать об этом альбоме, не нужно думать о песнях, а это значит, что я волен делать всё, что захочу. И если я правильно читаю гороскоп, то думаю, что я буду работать над музыкой, и она не будет сильно отличаться. То есть она будет по-прежнему эмоциональной, по-прежнему меланхоличной. Но я пока не знаю, когда эта музыка может выйти и в какой форме. Но я обязательно буду заниматься музыкой. И я уверен, что чем быстрее, тем лучше.

Меня радует тот факт, что люди заинтересовались тем, что я делаю. Если бы всё прошло не так хорошо, возможно, я бы не стремился заниматься этим больше. Так что это вопрос выживания. Так и должно быть».




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