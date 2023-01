16 янв 2023



Новое видео VILLE VALO



"Loveletting", новое видео VILLE VALO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Neon Noir":



01. Echolocate Your Love

02. Run Away From The Sun

03. Neon Noir

04. Loveletting

05. The Foreverlost

06. Baby Lacrimarium

07. Salute The Sanguine

08. In Trenodia

09. Heartful Of Ghosts

10. Saturnine Saturnalia

11. Zener Solitaire

12. Vertigo Eyes







просмотров: 306