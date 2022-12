сегодня



VILLE VALO: «Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM»



В новом интервью Sonic Perspectives бывший фронтмен HIM Ville Valo рассказал о том, как он придумал логотип своего сольного проекта VV, который является ответвлением от «сердцеграммы» — логотипа HIM (сочетание сердца и перевёрнутого пентакля):



«Я не могу назвать себя слишком умным. Но я подумал, что это могло выглядеть толково. Я возился с сердцеграммой. Я пытался найти способ, как её использовать, потому что это точно не моя попытка сжечь мосты. И когда мы поедем в турне, половина сета будет состоять из песен HIM, а половина — из нового материала. Это как ступенька между прошлым и будущим, я так это называю.



Я думаю, что сердцеграмма — одна из лучших вещей, в создании которых я принимал участие, и я подумал, что не только интересно, но и важно продолжать использовать её. Потому что многие люди вытатуировали её на своем теле, и она значит гораздо больше, чем просто группа. Я подумал, что если я немного обновлю её, все поймут, что оба варианта одинаково актуальны — оригинальная сердцеграмма или V-грамма, как я её называю, или VV-грамма.



Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM, хотя прошло уже несколько лет с тех пор, как группа распалась. Для меня это было очень важно. Это была очень важная группа для меня. Мы росли вместе с ребятами, и я думаю, что мы закончили деятельность самым прекрасным образом, насколько это возможно для группы: без ругани друг с другом. Так что в этом смысле я хотел продолжить наследие, как бы это ни называлось.



Многие люди, которые начинают свои сольные проекты, хотят отринуть прошлое и сделать что-то абсурдно другое, но это был не совсем тот случай. Но, опять же, во время работы над альбомом "VV" мне не пришлось идти на компромисс — ни в плане расписания, ни в плане звука, ни в плане производства. Так что я смог вложить в альбом все свои музыкальные изврaщeния и на этот раз: возможно, немного больше альтернативного рока, а также больше рока начала 80-х, новой волны, THE CHAMELEONS, а также SISTER OF MERCY и SIOUXSIE AND THE BANSHEES — эти звенящие гитары и всё остальное, что я не смог использовать на альбомах HIM».







