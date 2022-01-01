Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
*Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом? 10
*Новое видео MEGADETH 9
*JUDAS PRIEST в 4K 8
*JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла» 7
*Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
[= ||| все новости группы



*

Ville Valo

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



22 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM»

9 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне приятно, что людям интересно то, что я делаю»

6 дек 2022 : 		 VILLE VALO — о возрождении H.I.M.

2 дек 2022 : 		 VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один из самых важных барабанщиков»

23 ноя 2022 : 		 VILLE VALO: «Закрыть H.I.M. было правильным решением»

8 ноя 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 сен 2022 : 		 Обложка и трек-лист альбома VILLE VALO

2 сен 2022 : 		 Новая песня VILLE VALO

15 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Новый альбом — это мост между HIM и чем-то новым»

11 апр 2022 : 		 VILLE VALO: «Мне потребовалось 2,5 года на альбом»

8 апр 2022 : 		 Новое видео VILLE VALO

7 апр 2022 : 		 VILLE VALO выпускает альбом

20 мар 2020 : 		 VILLE VALO выпустил ЕР
| - |

|||| сегодня

VILLE VALO: «Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM»



zoom
В новом интервью Sonic Perspectives бывший фронтмен HIM Ville Valo рассказал о том, как он придумал логотип своего сольного проекта VV, который является ответвлением от «сердцеграммы» — логотипа HIM (сочетание сердца и перевёрнутого пентакля):

«Я не могу назвать себя слишком умным. Но я подумал, что это могло выглядеть толково. Я возился с сердцеграммой. Я пытался найти способ, как её использовать, потому что это точно не моя попытка сжечь мосты. И когда мы поедем в турне, половина сета будет состоять из песен HIM, а половина — из нового материала. Это как ступенька между прошлым и будущим, я так это называю.

Я думаю, что сердцеграмма — одна из лучших вещей, в создании которых я принимал участие, и я подумал, что не только интересно, но и важно продолжать использовать её. Потому что многие люди вытатуировали её на своем теле, и она значит гораздо больше, чем просто группа. Я подумал, что если я немного обновлю её, все поймут, что оба варианта одинаково актуальны — оригинальная сердцеграмма или V-грамма, как я её называю, или VV-грамма.

Я все ещё ощущаю запах пота ребят из HIM, хотя прошло уже несколько лет с тех пор, как группа распалась. Для меня это было очень важно. Это была очень важная группа для меня. Мы росли вместе с ребятами, и я думаю, что мы закончили деятельность самым прекрасным образом, насколько это возможно для группы: без ругани друг с другом. Так что в этом смысле я хотел продолжить наследие, как бы это ни называлось.

Многие люди, которые начинают свои сольные проекты, хотят отринуть прошлое и сделать что-то абсурдно другое, но это был не совсем тот случай. Но, опять же, во время работы над альбомом "VV" мне не пришлось идти на компромисс — ни в плане расписания, ни в плане звука, ни в плане производства. Так что я смог вложить в альбом все свои музыкальные изврaщeния и на этот раз: возможно, немного больше альтернативного рока, а также больше рока начала 80-х, новой волны, THE CHAMELEONS, а также SISTER OF MERCY и SIOUXSIE AND THE BANSHEES — эти звенящие гитары и всё остальное, что я не смог использовать на альбомах HIM».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 325

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом