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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 13
*Новое видео KREATOR 13
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
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Paul Di'Anno

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13 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE

29 апр 2022 : 		 PAUL DI'ANNO полон оптимизма

22 мар 2022 : 		 PAUL DI'ANNO готовится к операции

15 фев 2022 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»

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4 дек 2021 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

28 ноя 2021 : 		 Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях

6 окт 2021 : 		 PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже

6 июл 2021 : 		 Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO

13 апр 2021 : 		 Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали

19 янв 2021 : 		 Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO

27 мар 2020 : 		 Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов

29 фев 2020 : 		 PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение

16 дек 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»

1 ноя 2019 : 		 PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом

7 июл 2016 : 		 PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак

7 июл 2016 : 		 У PAUL DI'ANNO рак?

17 май 2016 : 		 PAUL DI'ANNO попал в больницу

22 апр 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

27 мар 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

5 янв 2016 : 		 Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"

9 дек 2015 : 		 PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE

9 ноя 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»

20 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции

13 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»

26 июн 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»
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PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE



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PAUL DI'ANNO решил собрать новый проект WARHORSE с хорватскими музыкантами и недавно отправился в студию для записи трех песен, две из которых — "Stop The War" и "The Doubt Within" — будут выпущены как специальный DVD-сингл, включающий также сообщение к поклонникам. Кроме того, каждый купивший сингл получит и особую футболку, созданную Robert Štivičić (Crusader Art) для первого в Хорватии концерта Paul'a, который пройдет 21 мая в Загребе. Концерт будет сниматься для последующего документального фильма, также запланирован стрим концерта. Тираж "Stop The War" / "The Doubt Within" составляет 666 копий (половина в предзаказе, из которых 200 уже продано) и половина будет доступна на концерте с автографами группы и футболкой.




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