сегодня



PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE



PAUL DI'ANNO решил собрать новый проект WARHORSE с хорватскими музыкантами и недавно отправился в студию для записи трех песен, две из которых — "Stop The War" и "The Doubt Within" — будут выпущены как специальный DVD-сингл, включающий также сообщение к поклонникам. Кроме того, каждый купивший сингл получит и особую футболку, созданную Robert Štivičić (Crusader Art) для первого в Хорватии концерта Paul'a, который пройдет 21 мая в Загребе. Концерт будет сниматься для последующего документального фильма, также запланирован стрим концерта. Тираж "Stop The War" / "The Doubt Within" составляет 666 копий (половина в предзаказе, из которых 200 уже продано) и половина будет доступна на концерте с автографами группы и футболкой.







+0 -0



просмотров: 38