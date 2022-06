сегодня



PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»



Бывший вокалист Iron Maiden Paul Di'Anno дал интервью для "Streaming For Vengeance". Ниже приведены выдержки из беседы.



Что вы чувствуете, когда видите, как Bruce исполняет ваши песни?



«Всё в порядке. У нас два разных голоса, понимаете? На самом деле он справляется с этим довольно хорошо. Просто это кажется немного странным, но звучит всё хорошо».



Какие у вас остались воспоминания, когда вас уволили из группы, о первом сингле "The Number Of The Beast"?



«Меня уволили? (Смеётся). Никто мне этого не говорил!»



Что вы подумали, когда услышали "Run To The Hills"? Это был первый трек Iron Maiden, в записи которого вы не участвовали.



«Альбом "Number Of The Beast" просто офигенный, я его обожаю. В том году вышло несколько отличных альбомов: Metallica, AC/DC, и все они были примерно той эпохи. Это было потрясающе, я считаю, что альбом "Number Of The Beast" был просто потрясающим. Он мне очень понравился».



Что вы думаете о термине New Wave Of British Heavy Metal (Новая волна британского хэви-металла)? К примеру, первые две пластинки являются культовыми. Они настолько влиятельны, что есть группы, которые не стали бы заниматься музыкой без этих первых двух пластинок, на которых вы пели.



«Да, я знаю, но дело в том, что вся эта Новая волна британского хэви-металла — как прыщ на лбу. Не было никакой Новой волны британского хэви-металла! У всех этих групп, таких как Saxon, долбаных Judas Priest и всех остальных, вышли альбомы. У Def Leppard вышел альбом. Единственная причина, по которой это назвали Новой волной британского хэви-металла, было то, что это была хэви-металл-группа с панк-вокалистом, и никто никогда не слышал ничего подобного раньше. К этой волне причисляют Iron Maiden, но у всех остальных выходили альбомы, и когда кто-то вскакивал на подножку "Новой волны британского хэви-металла", это была полная чушь. Простите. Простите, я знаю, что расстрою некоторых моих друзей из групп, но мы были первыми».



Какой самой редкой вещью от Iron Maiden вы владеете? Например, есть ли у вас копия кассеты "Soundhouse Tapes"?



«Нет, когда мы только получили их, мы их все раздали. У меня нет ничего, что я когда-либо делал, например, записей или чего-либо ещё. Все вещи Maiden или со мной я раздал. Я даже избавился от золотых и серебряных альбомов и прочего, потому что лучше им пойти на благотворительность. Потому что я был участником, сделал своё дело, теперь дверь закрыта и надо двигаться дальше».







