Видео с выступления PAUL DI’ANNO



Видео с первого после операции выступления PAUL DI’ANNO, состоявшегося в рамках фестиваля Keep It True Rising II, доступно для просмотра ниже:



00:00 Sanctuary

04:21 Purgatory

07:34 Wrathchild

12:32 Prowler

16:04 Murders In The Rue Morgue

22:16 Remember Tomorrow

27:23 Genghis Khan

30:27 Charlotte The Harlot

36:00 Killers

39:59 Phantom Of The Opera

47:43 Transylvania

51:34 Running Free







