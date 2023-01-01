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PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»



PAUL DI'ANNO в интервью The Metal Voice спросили, как дела с документальным фильмом о его жизни, съемками которого занимается Wes Orshoski:



«На самом деле, я мало что знаю об этом. Все, что я делал, - это просто появлялся и снимался. Я немного расстроен, потому что надеялся, что к этому времени буду на ногах. Но этого не произошло. Таким образом, вы получаете нечто вроде документального фильма, в котором рассказывается о взлетах и падениях в инвалидном кресле и о борьбе. А поскольку все это случилось со мной, я страдаю от очень сильного посттравматического стрессового расстройства. И это нехорошо. Это меняет всю твою личность. Иногда ты беззаботен. А иногда я ору, хочу убивать людей. И это ни хрена не здорово. И это не я. Я счастливый человек только до тех пор, пока меня кто-нибудь не разозлит; вот тогда я тебя побью. Так что да, это было трудновато. Но Wes Orshoski проделал охренительную работу. Сейчас он все еще занимается монтажом, но релиз будет очень скоро. Боже, помоги мне! [Смеется]»







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