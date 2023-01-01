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*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 28
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Paul Di'Anno Wathorse

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17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO

9 июл 2023 : 		 PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет

3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE

3 май 2023 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE

29 мар 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»

20 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме

16 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN

14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм

3 окт 2022 : 		 Видео с выступления PAUL DI’ANNO

13 сен 2022 : 		 PAUL DI’ANNO перенёс операцию

12 июл 2022 : 		 PAUL DI’ANNO встретился с KISS

26 июн 2022 : 		 PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»

21 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO

21 июн 2022 : 		 Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом

29 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»

23 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO отыграл первое за 7 лет шоу

23 май 2022 : 		 STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO

13 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE

29 апр 2022 : 		 PAUL DI'ANNO полон оптимизма

22 мар 2022 : 		 PAUL DI'ANNO готовится к операции

15 фев 2022 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»

4 янв 2022 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

4 дек 2021 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

28 ноя 2021 : 		 Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях
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PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»



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PAUL DI'ANNO в интервью The Metal Voice спросили, как дела с документальным фильмом о его жизни, съемками которого занимается Wes Orshoski:

«На самом деле, я мало что знаю об этом. Все, что я делал, - это просто появлялся и снимался. Я немного расстроен, потому что надеялся, что к этому времени буду на ногах. Но этого не произошло. Таким образом, вы получаете нечто вроде документального фильма, в котором рассказывается о взлетах и падениях в инвалидном кресле и о борьбе. А поскольку все это случилось со мной, я страдаю от очень сильного посттравматического стрессового расстройства. И это нехорошо. Это меняет всю твою личность. Иногда ты беззаботен. А иногда я ору, хочу убивать людей. И это ни хрена не здорово. И это не я. Я счастливый человек только до тех пор, пока меня кто-нибудь не разозлит; вот тогда я тебя побью. Так что да, это было трудновато. Но Wes Orshoski проделал охренительную работу. Сейчас он все еще занимается монтажом, но релиз будет очень скоро. Боже, помоги мне! [Смеется]»




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