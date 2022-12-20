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*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
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Paul Di'Anno

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|||| 20 дек 2022

PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме



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Stjepan Juras поделился планами PAUL'a DI'ANNO на ближайшее будущее:

«Для тех, кому интересно, какие планы у PAUL'a DI'ANNO на будущее... В настоящее время он находится в Сплите, Хорватия. Он записывает альбом с группой Warhorse и между делом проходит курс физиотерапии. Он пробудет в Сплите до начала 2023 года. Его пребывание в Хорватии подходит к концу, так как в середине января Paul отправляется в Великобританию, после чего поедет в турне по Латинской Америке. Он успешно прошёл все необходимые процедуры и операции, и теперь остаётся только приложить силу воли и выполнять упражнения, чтобы восстановить мышцы и постепенно начать ходить. С технической точки зрения его ноги готовы к этому. Больше всего ему сейчас нужна мотивация, чтобы вернуть свою жизнь в лучшее русло.

Три аншлаговых концерта в Греции, самый продолжительный тур иностранного музыканта по Бразилии и Латинской Америке, запись нового альбома и выход нового документального фильма — это лишь малая часть того, что последует за этими событиями и что мотивирует его упражняться и бороться. В записи его альбома с Warhorse примет участие специально приглашённый музыкант, он также выступит со специальным концертом в Бразилии. Кто это, сможете ли вы угадать?

Короче говоря... Восстановление Paul'a и начало ходьбы требует постоянной работы и мотивации, поэтому я приглашаю всех поклонников ещё раз помочь ему встать на ноги мотивационными сообщениями и постоянной поддержкой. А я постараюсь, чтобы после этого произошло то, о чем все давно мечтали...»

PAUL DI'ANNO's Future Plans Include New Album, Documentary, And Latin American Tour




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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20 дек 2022
d
decided
Можно не надо? ) Кому это нужно, вот честа. Блэйз Бэли еще куда ни шло.
Рад что он восстановился после болезни.
20 дек 2022
father
decided, у Пола Living Dead офигенный альбом, мне было бы интересно послушать и новый, правда он и Блэйз из тех чуваков, которые сами очень мало материала генерируют, поэтому важно, кто им песни сочинит, а это скорее всего будут полнейшие ноунеймы, и качество музыки будет непредсказуемое, а скорее всего и вовсе херовое.
20 дек 2022
I
Inhuman
decided, architects of chaoz можно было погонять, получше нынешних сольников Блейза
20 дек 2022
a
antoner
decided, мне нужно например!Хотя уже был давно,но с радостью сходил бы ещё.

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