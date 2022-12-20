20 дек 2022



PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме



Stjepan Juras поделился планами PAUL'a DI'ANNO на ближайшее будущее:



«Для тех, кому интересно, какие планы у PAUL'a DI'ANNO на будущее... В настоящее время он находится в Сплите, Хорватия. Он записывает альбом с группой Warhorse и между делом проходит курс физиотерапии. Он пробудет в Сплите до начала 2023 года. Его пребывание в Хорватии подходит к концу, так как в середине января Paul отправляется в Великобританию, после чего поедет в турне по Латинской Америке. Он успешно прошёл все необходимые процедуры и операции, и теперь остаётся только приложить силу воли и выполнять упражнения, чтобы восстановить мышцы и постепенно начать ходить. С технической точки зрения его ноги готовы к этому. Больше всего ему сейчас нужна мотивация, чтобы вернуть свою жизнь в лучшее русло.



Три аншлаговых концерта в Греции, самый продолжительный тур иностранного музыканта по Бразилии и Латинской Америке, запись нового альбома и выход нового документального фильма — это лишь малая часть того, что последует за этими событиями и что мотивирует его упражняться и бороться. В записи его альбома с Warhorse примет участие специально приглашённый музыкант, он также выступит со специальным концертом в Бразилии. Кто это, сможете ли вы угадать?



Короче говоря... Восстановление Paul'a и начало ходьбы требует постоянной работы и мотивации, поэтому я приглашаю всех поклонников ещё раз помочь ему встать на ноги мотивационными сообщениями и постоянной поддержкой. А я постараюсь, чтобы после этого произошло то, о чем все давно мечтали...»







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