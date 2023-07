сегодня



PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет



PAUL DI'ANNO отыграл выступление шестого июля в KK's Steel Mill, Wolverhampton, United Kingdom — это стало для музыканта первым концертом в Великобритании с 2013 года:



01. Sanctuary (IRON MAIDEN song)

02. Wrathchild (IRON MAIDEN song)

03. Prowler (IRON MAIDEN song)

04. Murders In The Rue Morgue (IRON MAIDEN song)

05. Remember Tomorrow (IRON MAIDEN song)

06. Killers (IRON MAIDEN song)

07. Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN song)

08. Running Free (IRON MAIDEN song)







