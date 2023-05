сегодня



Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE



Pauk Di'Anno опубликовал предварительный трек-лист нового альбома проекта WARHORSE, в состав которого входят Hrvoje Madiraca и Ante "Pupi" Pupačić:



* Here Comes The Night

* Warhorse

* Stop The War

* Get, Get Ready

* Go

* The Doubt Within

* Going Home

* Precious (DEPECHE MODE cover)

* Tequila (THE CHAMPS cover)

* Forever Bound

* I Confess



В начале июня ожидается премьера нового сингла "Warhorse".











