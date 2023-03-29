29 мар 2023



PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»



PAUL'у DI'ANNO в недавней беседе для MB Live был задан вопрос о том, правда ли, что бывшие коллеги оплатили все его счета за операции и лечение, на что он ответил:



«Они покрыли последнюю часть расходов, потому что у меня закончились деньги. [Смеётся]. Это было очень дорого. Потому что когда я впервые заболел, меня пришлось перевезти из Аргентины, что стоило мне кучу денег, потому что меня нужно было везти на частном медицинском самолёте. Когда я прибыл в Англию, мне оставалось жить всего 45 минут, у меня был сепсис. Поэтому меня накачали антибиотиками. Я провел восемь месяцев в больнице. В последний момент лечения группа была очень добра — они оплатили последние пару месяцев терапии, и это здорово. Я буду вечно благодарен им за это».



На вопрос, получает ли он по-прежнему авторские отчисления за свои записи с IRON MAIDEN и в других проектах, Di'Anno сказал:



«Да. Я всё ещё получаю гонорары. Я только что подписал договор с Sony Publishing, так что теперь они постараются передать мне все мои авторские отчисления. Я имею в виду, мне причитаются чёртовы миллионы. Мне не придётся беспокоиться обо всем этом, потому что люди продолжают обворовывать меня. Все эти м*даки выпускают разные... Было около четырёх разных дисков BATTLEZONE, выходивших в разных форматах, на виниле и так далее. Я не получил от этого никаких доходов. Но теперь они появятся, потому что этим занимаются Sony Records и Warner Brothers, и это здорово».







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