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Paul Di'Anno

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6 окт 2021 : 		 PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже

6 июл 2021 : 		 Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO

13 апр 2021 : 		 Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали

19 янв 2021 : 		 Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO

27 мар 2020 : 		 Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов

29 фев 2020 : 		 PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение

16 дек 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»

1 ноя 2019 : 		 PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом

7 июл 2016 : 		 PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак

7 июл 2016 : 		 У PAUL DI'ANNO рак?

17 май 2016 : 		 PAUL DI'ANNO попал в больницу

22 апр 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

27 мар 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

5 янв 2016 : 		 Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"

9 дек 2015 : 		 PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE

9 ноя 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»

20 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции

13 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»

26 июн 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»

28 май 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»

7 апр 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»

1 янв 2015 : 		 PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES

8 дек 2014 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

23 ноя 2014 : 		 PAUL DI'ANNO сожалеет о том, чем занимается по жизни

27 окт 2014 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
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PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже



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Кастро Перджони, управляющий пабом Cart & Horses в Стратфорде, Лондон, Англия, где в 1976 году состоялся концертный дебют IRON MAIDEN, недавно собрал £13,100 (около $18,000) для того, чтобы бывший вокалист MAIDEN Paul Di'Anno смог сделать отложенную операцию на колене, и выложил новую фотографию 63-летнего музыканта, сказав, что «ситуация становится только хуже с каждым днём».

В последние годы Di'Anno боролся с рядом проблем со здоровьем. По сообщениям, в 2016 году он перенёс операцию по удалению абсцесса на лёгких размером с мяч для регби, а после нескольких аварий на мотоциклах ему потребовалась операция по замене обоих коленей. В результате на своих последних концертах он был вынужден сидеть.

На последней фотографии видно, что у Paul'a, который, как сообщается, ждал семь лет, чтобы сделать эту операцию, на обоих коленях сильная припухлость (отёк). Один врач из Бангладеш предположил в разделе комментариев, что Di'Anno страдает от прогрессирующего недолеченного диабета и гипертонии, что осложняет его лечение.

Former IRON MAIDEN Singer PAUL DI



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Svarg_1349


6 окт 2021, 14:08		Жесть конечно.

Family Ghost


6 окт 2021, 14:18		Пиздец.
Стив блять, оплати

Darkside.ru Member

Starbreaker


6 окт 2021, 15:01		Как бы это не было грустно, но у Диваныча есть то ли пять, то ли шесть детей. И что-то в районе трёх или четырёх бывших жён.
С какой стати именно Стив, который его в глаза не видел вот уж сорок лет, должен оплачивать его беды?)


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