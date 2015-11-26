сегодня



PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже



Кастро Перджони, управляющий пабом Cart & Horses в Стратфорде, Лондон, Англия, где в 1976 году состоялся концертный дебют IRON MAIDEN, недавно собрал £13,100 (около $18,000) для того, чтобы бывший вокалист MAIDEN Paul Di'Anno смог сделать отложенную операцию на колене, и выложил новую фотографию 63-летнего музыканта, сказав, что «ситуация становится только хуже с каждым днём».



В последние годы Di'Anno боролся с рядом проблем со здоровьем. По сообщениям, в 2016 году он перенёс операцию по удалению абсцесса на лёгких размером с мяч для регби, а после нескольких аварий на мотоциклах ему потребовалась операция по замене обоих коленей. В результате на своих последних концертах он был вынужден сидеть.



На последней фотографии видно, что у Paul'a, который, как сообщается, ждал семь лет, чтобы сделать эту операцию, на обоих коленях сильная припухлость (отёк). Один врач из Бангладеш предположил в разделе комментариев, что Di'Anno страдает от прогрессирующего недолеченного диабета и гипертонии, что осложняет его лечение.







+0 -0



( 3 ) просмотров: 793

